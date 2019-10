Fiorentina : 3 matches de suspension pour Ribéry

Le Français a écopé de 3 matches de suspension pour avoir bousculé un arbitre de touche après le match contre la Lazio.

Franck Ribéry, qui a été nommé joueur du mois de septembre en , a poussé un arbitre de touche à deux reprises à la suite d'une altercation sur le terrain après la défaite controversée de la Viola contre la , dimanche soir. L'esx international français avait été frustré par son remplacement 14 minutes plus tôt et le but de Ciro Immobile, inscrit en fin de match pour les Biancocelesti, a aussi rajouté au sentiment de colère chez l'ancien Bavarois.

Ribery risquait une suspension lourde pour son geste : il a écopé de trois matches. Une suspension déjà significative pour le club toscan.

L'article continue ci-dessous

"Pour s'être approché au terme du match sur le terrain, avec un comportement menaçant, et pour avoir eu une conduite gravement irrespectueuse envers un assistant, qui s'est en plus concrétisée par des mots irrespectueux et une poussette avec le bras sur la poitrine, qui l'a fait reculer légèrement, ainsi qu'une nouvelle poussette en l'attrapant par le bras", a indiqué le rapport de la Comission de discipline de la Ligue italienne.

Par ailleurs, l'ancien joueur du Bayern devra payer une amende de 20.000 euros.