Fin de la crise de Yamal… les blagues éteignent le feu de la discorde à Barcelone

La crise de tension de Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone, après le match contre l’Atlético de Madrid en Liga, s’est rapidement dissipée sans affecter l’ambiance au sein de l’équipe catalane.

Barcelone a décroché une précieuse victoire 2-1 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, au stade « Metropolitano », samedi dernier dans le cadre du championnat d’Espagne. Les deux équipes se retrouveront dès demain mercredi, mais cette fois au « Spotify Camp Nou », pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Yamal a suscité des interrogations après avoir refusé de célébrer avec ses coéquipiers le but de la victoire contre l’Atlético de Madrid. Il a également quitté le terrain furieux et n’a pas écouté les paroles de son entraîneur, Hans Flick.

Interrogé sur cette scène étrange, Flick a déclaré après la rencontre : « Tout va bien dans le vestiaire. »

Selon les images diffusées par DAZN, la colère de Yamal était due à José Ramón de la Fuente, entraîneur des gardiens, connu pour son comportement passionné et ses nombreuses expulsions, qui a donné des consignes au joueur durant le match pour qu’il fasse la passe au lieu de tirer, alors que la rencontre approchait de son terme et que le score était de 1-1.

L’intervention de De la Fuente dans ce genre de détails n’a pas plu à Yamal, qui a fait part de son mécontentement à Flick.

Fin rapide de la crise

Mais il semble que le fait de prendre les trois points sur le terrain du club madrilène ait contribué à apaiser rapidement l’atmosphère.

D’après la radio SER, une ambiance joyeuse régnait à bord de l’avion sur le chemin du retour vers Barcelone, d’autant plus que l’écart s’est creusé à 7 points sur le Real Madrid, ce qui a rendu les choses plus simples.

La radio a ajouté : « Cela n’a été qu’un accès de colère passager, et tout le monde échangeait des plaisanteries dans l’avion, pendant le voyage de retour vers la ville de Barcelone. »

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