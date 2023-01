Le fils de Ronaldinho à l'essai dans un grand club européen

A 17 ans, le fils de Ronaldinho va-t-il marcher sur les traces de son père ? Un grand club européen vient de le mettre à l'essai.

Selon une expression bien connue, « bon sang ne saurait mentir ». La famille Ronaldinho va-t-elle confirmer cet adage ?

Le fils de Ronaldinho sur les traces de son père ?

Né en février 2005, João Mendes de Assis Moreira est le fils aîné de Ronaldinho. Souhaitant devenir footballeur comme son illustre père, il a été recruté à l'âge de 13 ans par Cruzeiro, un club du championnat brésilien, après avoir impressionné les recruteurs lors d'un essai.

Un an plus tard, João Mendes de Assis Moreira signait un contrat de six ans avec Cruzeiro. « C'est un joueur prometteur avec beaucoup de style. Je pense que ça ne lui prendra pas longtemps avant d'évoluer avec les pros. Il est très athlétique et très bon techniquement. Il peut aussi bien jouer avant-centre que milieu offensif. Il est grand, mais il court vite et demeure adroit », avait confié Amarildo Ribeiro au Parisien lors de la signature du contrat du fils de Ronaldinho.

Mais après plusieurs années passées au sein du centre de formation du Cruzeiro, João Mendes de Assis Moreira n'est pas parvenu à intégrer l'équipe première et a été libéré de son contrat en février 2022.

Mis à l'essai par le FC Barcelone

Après un an sans club, João Mendes de Assis Moreira, tente de relancer sa carrière au… FC Barcelone. L'attaquant brésilien a été mis à l'essai avec l'équipe des moins de 19 ans du club catalan selon les informations d'ESPN. Si l'essai s'avère concluant, le fils de Ronaldinho pourrait être conservé par le Barça.

Un Barça dont son père est une légende puisqu'il y a joué de 2003 à 2008, remportant deux fois la Liga (2005, 2006), la Ligue des champions (2006) et étant élu Ballon d'or France Football (2005).

Formé au Grêmio Porto Alegre, Ronaldinho a aussi joué au PSG, à l'AC Milan, au Flamengo, à l'Atlético Mineiro, à Querétaro et au Fluminense, mettant un terme à sa carrière en 2015.

