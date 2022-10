Fifa : Thiago Silva, Modric, Aubameyang... au coeur d'une série diffusée sur Netflix

Huit joueurs sont à l'affiche d'un documentaire retraçant le parcours de leur sélection vers le mondial. Focus aussi sur de petites nations du foot.

Après l'application permettant aux joueurs de consulter leurs statistiques, la Fifa continue de lancer de nouveaux contenus à quelques semaines du démarrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre).

Ce lundi, l'organisation mondiale a dévoilé le lancement d'une série documentaire sur les capitaines de plusieurs sélections durant les qualifications pour l'épreuve internationale, intitulée "Captains - Les élus". On y trouve quelques joueurs de nations mineures du football, qui ne seront pas présents durant la compétition : Hassan Maatouk (Liban), Brian Kaltack (Vanuatu), Andre Blake (Jamaïque).

Une saison 2 après le mondial

Si la Fifa a mis à l'honneur des personnages moins connus, elle a aussi pu suivre des grands champions comme l'ancien finaliste et Ballon d'or 2018, Luka Modric, l'ancien défenseur du PSG Thiago Silva et son partenaire de club Pierre-Emerick Aubameyang, dont le Gabon ne participera pas.

Cette production conjointe entre FIFA+, Netflix et Fulwell 73 permet aux spectateurs de plonger dans les coulisses de ces six capitaines qui s'efforcent de qualifier leur pays pour le mondial et aborde la vie de famille, les attentes nationales, la psychologie et les performances des différents protagonistes.

Une deuxième saison est déjà prévue et sera diffusée après la fin du tournoi. Elle mettra à l'honneur une nouvelle salve de capitaines dont les noms n'ont pas encore été dévoilés. Et présentera aussi les buts et les matches sur le terrain, ainsi que les drames et les joies en dehors du terrain.