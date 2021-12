FIFA The Best : les 23 joueurs nommés pour l’équipe-type mondiale de l’année

Ce mardi, la FIFPRO et la FIFA ont dévoilé les noms des 23 joueurs qui ont reçu le plus de votes pour le FIFA FIFPRO World 11 2021, qui désigne l'équipe-type mondiale de l'année lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards.

La FIFPRO et la FIFA ont demandé aux footballeurs professionnels du monde entier de voter pour le onze mondial de l'année en désignant les trois joueurs qui, selon eux, ont été les plus remarquables au cours de la saison 2020-2021 aux postes suivants : gardiens de but, défenseurs, milieux de terrain et attaquants.

Petite nouveauté par rapport aux années précédentes : la FIFPRO a réduit sa liste de de 55 à 23 joueurs pour cette édition. Cette décision a été prise car dans les compétitions internationales, les équipes peuvent sélectionner 23 joueurs maximum.

Les trois gardiens de but, les six défenseurs, les six milieux de terrain et les six attaquants qui ont obtenu le plus de votes ont gagné leur place dans la « liste » des 23 joueurs du onze mondial. Pour compléter cette sélection, les deux autres joueurs de champ ayant obtenu le plus de votes ont été ajoutés.

Désormais, un nouveau vote aura lieu afin de passer de 23 à 11 joueurs. L'équipe-type mondiale de l'année 2021 sera constituée d'un gardien de but, de trois défenseurs, de trois milieux de terrain et de trois attaquants. La place restante dans le World 11 sera attribuée au joueur de champ restant ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

La FIFA et la FIFPRO annonceront le "World 11 2021" le lundi 17 janvier 2022 lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards.

La liste des 23 joueurs sélectionnés

Gardiens de but :

Alisson Becker (Brazil/Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italy/AC Milan/Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Sénégal/Chelsea FC)

Défenseurs :

David Alaba (Autriche/FC Bayern Munich/Real Madrid CF)

Jordi Alba (Espagne/FC Barcelone)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool FC)

Dani Alves (Brésil/São Paulo FC/FC Barcelone)

Leonardo Bonucci (Italie/Juventus FC)

Rúben Dias (Portugal/Manchester City FC)

Milieux :

Sergio Busquets (Espagne/FC Barcelona)

Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City FC)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC)

Frenkie de Jong (Pays-Bas/FC Barcelone)

Jorginho (Italie/Chelsea FC)

N'Golo Kante (France/Chelsea FC)

Attaquants :

Karim Benzema (France/Real Madrid CF)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC)

Erling Haaland (Norvège/BV Borussia 09 Dortmund)

Robert Lewandowski (Pologne/FC Bayern Munich)

Romelu Lukaku (Belgique/FC Internazionale Milano/Chelsea FC)

Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone/Paris Saint-Germain)

Neymar (Brésil/Paris Saint-Germain)