FIFA – Sepp Blatter à nouveau lourdement sanctionné

L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a été lourdement sanctionné par la Commission d'Éthique indépendante de l'instance mondiale du football.

La Commission d'Éthique indépendante de la Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé ce mercredi avoir infligé six ans et huit mois de suspension supplémentaire à son ancien président Sepp Blatter et à son ex-secrétaire général, Jérôme Valcke, pour avoir perçu de généreux bonus sans le moindre contrôle entre 2010 et 2014. Les deux hommes ont également été condamnés à une amende d'un million de francs suisses (environ 900 000 euros) chacun.

La Commission a rendu son jugement le 17 décembre 2020 mais il vient seulement d'être notifié aux accusés.

« Etant donné que les interdictions prononcées par la commission d'éthique à l'encontre de MM. Blatter et Valcke en 2015 et 2016 n'ont pas encore été entièrement purgées, les interdictions notifiées ce jour n'entreront en vigueur qu'une fois que les précédentes seront arrivées à leur terme (c'est-à-dire le 8 octobre 2021 et le 8 octobre 2025 respectivement) », précise la FIFA dans un communiqué.

Sepp Blatter a ainsi reçu un bonus exceptionnel de 23 millions de francs suisses (20,7 millions d'euros) et Jérôme Valcke a touché pour sa part un bonus exceptionnel de 30 millions de francs suisse (27 millions d'euros).

Les accusés « avaient mis au point un système » leur accordant « des bénéfices extraordinaires avec un minimum d'effort », puisqu'ils approuvaient mutuellement les amendements à leurs contrats, en violation de leurs devoirs de contrôle, révèle la FIFA.

« Ensemble, Messieurs Blatter, Valcke et Kattner (ex-directeur financier, licencié en mai 2016 et suspendu pour dix ans en juin 2020) se sont partagé 64,5 millions de francs suisses (58 millions d'euros) de bonus extraordinaires », ainsi que 4,5 millions de dollars (3,80 millions d'euros) pour Julio Grondona (ancien vice-président de la FIFA décédé en 2014), ajoute la FIFA.