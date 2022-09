La FIFA lance de la deuxième édition du Diplôme en Gestion des Clubs

La FIFA a officiellement donné le coup d'envoi de sa deuxième édition du Diplôme en Gestion des Clubs. Plusieurs stars du foot y participent.

Après le succès de sa première édition, la FIFA a lancé le 14 septembre, à New York, la deuxième édition de son Diplôme en Gestion des Clubs.

En quoi consiste le Diplôme en Gestion des Clubs ?

L'objectif est de transmettre aux dirigeants et aux anciens internationaux du monde entier les connaissances pratiques les plus récentes dans les domaines clés de la gestion des clubs.

Pendant douze mois, quarante étudiants venus de toutes les confédérations bénéficieront des conseils d'experts de renommée mondiale. Le programme comprend des cours en ligne et sur site consacrés à la gestion et le leadership, la stratégie sportive, les académies, le marketing et la communication, les opérations et la gestion des stades, la gouvernance, les questions juridiques et les finances.

Des stars parmi les étudiants

Parmi les quarante étudiants de la deuxième édition figurent de nombreuses anciennes stars du football : Carli Lloyd, Tim Cahill, Fernandinho, John Terry ou encore Juan Mata.

« Je suis actionnaire minoritaire du Gotham FC. Il est donc très important pour moi de bien comprendre la façon dont les autres dirigeants et quelques-uns des plus grands cerveaux de ce milieu voient les choses. Pour moi, ce diplôme s'inscrit naturellement dans mon parcours. J'ai vraiment hâte d'en retirer les bénéfices, que ce soit en créant des liens utiles ou en mettant en pratique ce que j'aurai appris », a confié Carly Lloyd en marge du rassemblement du 14 septembre.

« Je suis très heureux d'intégrer ce cursus. J'ai absolument besoin de continuer à me former auprès de dirigeants impliqués dans le football mondial, afin que nous puissions partager nos expériences. Depuis que j'ai raccroché les crampons, j'ai soif de nouvelles connaissances. J'ai envie d'apprendre pour affronter de nouveaux défis et ce diplôme en gestion des clubs représente une étape très importante dans ma nouvelle carrière. Je suis impatient de pouvoir dialoguer avec des dirigeants du monde entier, d'écouter ce que ces intervenants ont à nous dire et de partager mon vécu d'ancien joueur et de jeune dirigeant. C'est un tremplin très intéressant pour mon avenir », a déclaré Tim Cahill.