La Fédération internationale de football (FIFA) a qualifié la rencontre entre l’Égypte et l’Iran, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, de « phénomène régional ». Le match a battu les records d’audience au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, enregistrant la plus forte audience en direct du tournoi à ce jour.

Sur la plateforme X, le compte « FIFA Media » a indiqué que la rencontre entre les Pharaons et la sélection iranienne avait rassemblé 107,4 millions de téléspectateurs sur les chaînes « beIN Sports », diffuseur exclusif de la compétition dans la région.

La FIFA a confirmé que cette rencontre, décidée dans les dernières minutes, est devenue l’événement populaire le plus suivi de l’histoire de la région en termes d’audience télévisée.

La Fédération internationale a souligné que cette retransmission historique avait dépassé le cadre d’un simple match pour s’imposer comme un « événement de masse record », preuve de la passion qui anime le monde arabe et l’Iran pour le football.

Ces chiffres record illustrent l’importance de la Coupe du monde 2026 dans la région et la capacité des sélections arabes à générer un engouement sans précédent auprès du public, surtout lorsque la rencontre se joue à suspense jusqu’aux dernières minutes.