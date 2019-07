FIFA - Gianni Infantino veut une Coupe du monde féminine à 32 équipes dès 2023

En conférence de presse avant la finale du Mondial 2019, le président de la FIFA a évoqué plusieurs mesures pour améliorer le football féminin.

Gianni Infantino a estimé en conférence de presse à que l'édition 2019 de la féminine était un grand succès en décrivant, "une incroyable compétition, les mêmes émotions aussi intenses qu'en ". Cependant, le président de la FIFA veut aller plus loin et a évoqué plusieurs mesures pour améliorer la compétitivité et la visibilité du football féminin.

Le dirigeant envisage ainsi un Mondial à 32 sélections contre 24 actuellement. Ce changement de format, qui serait similaire à celui des hommes, pourrait intervenir dès la prochaine compétition, en 2023, selon ses souhaits.

Bientôt une et une Ligue mondiale ?

Par ailleurs, Gianni Infantino a évoqué la possibilité d'une Coupe du monde des clubs où l'on pourrait retrouver l'Olympique lyonnais, qui a remporté de nombreuses Ligues des champions ces dernières saisons. Une "Ligue mondiale" pourrait aussi voir le jour.

Pour ce qui est des salaires et du manque d'égalité avec les footballeurs masculins, l'ancien secrétaire général de l'UEFA veut doubler le prize money de la prochaine Coupe du monde, tout en investissant massivement dans le football féminin. Reste à voir si ces promesses seront appliquées.