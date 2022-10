Fifa : Comment la Coupe du monde pourrait rapporter de l’argent aux clubs

La fédération internationale de football va indemniser les clubs en fonction de la durée d’indisponibilité de leurs internationaux présents au mondial

La fin des compétitions nationales ne signifie pas que les clubs n’auront pas de rentrées financières durant les mois de novembre et de décembre. En effet, la Fifa a ouvert aux clubs les inscriptions de son programme de répartition des bénéfices.





Pour en bénéficier, des clubs pourront s’inscrire via la plateforme du Panorama du football professionnel de la Fifa et obtenir près de 10 000 dollars par joueur et par jour passé en sélection du début de sa préparation officielle jusqu’au dernier match officiel.





Au total, ce sont 209 millions de dollars qui devraient être redistribués. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition. Initié en 2010, lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud, le programme a été prolongé en 2015 pour couvrir les éditions de 2018 et 2022.