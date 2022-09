FIFA 23 : Quelle équipe choisir en mode carrière ?

Si vous voulez entamer un mode carrière sur FIFA 23, vous êtes bon endroit afin d’être fixé sur la bonne équipe à choisir.

Le mode Carrière de FIFA 23 permet aux joueurs de s'installer sur le siège chaud de n'importe quel club et d'essayer de le guider vers la gloire, mais choisir le bon projet peut être difficile. Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures équipes à gérer dans le mode Carrière de FIFA 23, quel que soit le défi que vous recherchez.

Le mode Carrière de FIFA 23 apparait comme étant le meilleur à ce jour, grâce à un certain nombre de fonctionnalités très attendues. Comme des transferts améliorés et la possibilité de prendre le contrôle de coaches authentiques. La liste des clubs et des ligues sous licence est également plus importante que jamais.

Tout est en place pour une expérience immersive dans le mode Carrière de FIFA 23, il ne vous reste plus qu'à choisir le club avec lequel vous allez commencer votre aventure. Que vous soyez à la recherche d’un parcours avec un grand club ou d’une belle histoire avec une formation mineure, FIFA 23 a un projet pour vous.

Dans cette optique, nous avons sélectionné les meilleures équipes à gérer dans le mode Carrière de FIFA 23 pour une aventure longue et satisfaisante.

PSG (Ligue 1)

Si vous êtes à la recherche d'un mode Carrière où vous pouvez vivre vos fantasmes footballistiques immédiatement, alors il n'y a pas de meilleur club que le PSG. Avec une ligne d’attaque composée de Messi, Mbappé et Neymar, vous aurez déjà l'une des équipes les plus redoutables du football mondial.

Ensuite, si vous considérez les énormes montants investis par le conseil d'administration, vous serez sur la bonne voie pour construire un XI de rêve en quelques saisons. Ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour un manager à la recherche d'un défi de taille, mais prendre les rênes du PSG est sans aucun doute l'une des expériences les plus agréables que vous puissiez vivre dans FIFA 23.

Newcastle United (Premier League)

Une partie du plaisir du mode Carrière de FIFA 23 consiste à faire passer un club du milieu de tableau au sommet de la pyrmadie mais les budgets stricts peuvent souvent ralentir votre progression. Cependant, le rachat très contesté de Newcastle United en fait un candidat de choix pour un mode Carrière cette année.

Bien que l'équipe ne compte pas de superstars mondiales, elle dispose d'une base solide sur laquelle s'appuyer avec des joueurs comme Allan Saint-Maximin, Aleksander Isak et d'autres qui débordent de potentiel. Ajoutez à cela le fait que leurs propriétaires peuvent accorder des fonds considérables que n'importe quel club pourrait leur envier, et vous aurez tout le loisir de façonner l'équipe comme bon vous semble.

St James' Park est la destination idéale pour votre premier challenge, car vous aurez la satisfaction de ramener un géant déchu dans la course, sans avoir à travailler avec un budget restreint.

RB Leipzig (Bundesliga)

Le RB Leipzig représente un bel équilibre dans le mode Carrière de FIFA 23. Les finances du club allemand sont loin d'être comparables à celles du Bayern Munich, mais il est bien placé pour se battre pour le titre de Bundesliga avec le bon manager.

L'équipe de départ ne regorge pas de talents, mais les joueurs Josko Gvardiol, Konrad Laimer et le revenant Timo Werner constituent une colonne vertébrale solide autour de laquelle il est possible de construire, avec un bon mélange de jeunesse et d'expérience.

Par ailleurs, la star Christopher Nkunku, qui devrait bénéficier d'une augmentation considérable de sa cote cette année, place les entraineurs devant une décision intéressante. Doivent-ils vendre leur meilleur joueur rapidement et investir dans le reste de l'équipe, ou le garder en espérant qu'il portera l'équipe vers la gloire ?

Salford City (EFL 4)

Les paillettes et le glamour des plus grands clubs du monde ne conviennent pas à tout le monde, et de nombreux joueurs préfèrent commencer leur parcours en bas de l'échelle. Si vous prenez votre mode Carrière de FIFA 23 au sérieux et que vous souhaitez réaliser des économies sur le long terme, Salford City pourrait être le club idéal.

Outre la perspective de travailler sous les ordres de Gary Neville et de la classe 92, les Ammies disposent d'un budget modeste, même par rapport aux autres équipes de ligues inférieures. Cela signifie que des mouvements astucieux sur le marché des transferts et des investissements judicieux dans les jeunes joueurs sont nécessaires pour faire de votre carrière un succès.

Ce n'est pas pour les âmes sensibles, mais quoi de plus satisfaisant que de voir son équipe passer de la quatrième division du football anglais à la Ligue des champions ?

Côme (Serie B)

Le nom de Côme n'est peut-être pas connu de tous, mais le club italien a une sacrée histoire derrière lui. En proie à des problèmes financiers, le club a été déclaré en faillite à deux reprises, la dernière fois en 2016. Depuis, il a réussi à se frayer un chemin jusqu'au football professionnel, et se trouve désormais en Serie B.

Ce parcours remarquable est loin d'être terminé, et le mode Carrière de FIFA 23 vous donne l'occasion de terminer le travail et d'amener Côme en terre promise. Bien sûr, le manque de moyens financiers rendra la tâche difficile, et seuls les joueurs les plus engagés et les plus endurcis devraient accepter ce poste.

Mais tout espoir n'est pas perdu, car l'équipe en difficulté a de la qualité sous la forme d'un Cesc Fabregas vieillissant. Nous pensons que les transferts gratuits et les prêts seront cruciaux si vous voulez donner du fil à retordre à la Juventus et aux clubs de Milan.

Roma (Serie A)

La Roma a connu une ascension fulgurante sous la houlette de José Mourinho, remportant l'UEFA Conference League la saison dernière et se qualifiant pour l'Europa League.

Si vous voulez détrôner le Special One et devenir vous-même le nouveau roi de Rome, sachez qu'il a déjà construit une équipe attrayante avec des joueurs comme Paulo Dybala, Gini Wjinaldum, Zeki Celik et Andrea Belotti, qui est prête à se battre pour remporter le championnat.

Remporter le premier Scudetto du club en 21 ans serait une belle récompense et vous aiderait à vous lancer dans des projets plus ambitieux dans FIFA 23.