FIFA 23 : Cinq astuces pour bien progresser dans FUT

Vous voulez devenir une référence dans le mode de jeu FUT de FIFA ? Voici les cinq conseils incontournables pour y parvenir.

Chaque fois qu'un nouveau jeu FIFA sort, il y a une abondance de nouveaux joueurs qui essaient de comprendre comment s'améliorer dans le mode de jeu populaire Ultimate Team.

Cette tâche est rendue plus difficile chaque année car les développeurs EA Sports apportent constamment de nouveaux changements et de nouvelles fonctionnalités pour rendre chaque jeu FIFA meilleur que le précédent.

Avec un nouveau système de cohésion collective et un nouveau système de changement de position, les joueurs devraient prendre en compte quelques conseils pour s'assurer qu'ils tirent le meilleur parti d'Ultimate Team dans FIFA 23.

Cinq grands conseils pour les joueurs de FUT 23

Il existe évidemment de nombreux conseils et astuces, mais voici cinq d'entre eux que Goal a sélectionnés pour vous aider en début de votre aventure et tout au long du jeu.

Ce qui fait la qualité de ces conseils et astuces, c'est le fait qu'ils intègrent le classement des joueurs d'Ultimate Team, ce qui est crucial pour le mode de jeu.

1 : Comprendre et suivre le META

Dans chaque jeu de la FIFA, il y a toujours un META. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le META fait référence aux stratégies les plus fortes du moment. Un exemple simple est de s'assurer d'avoir des défenseurs centraux rapides. Au fur et à mesure des mises à jour de FIFA 23, le META peut changer, alors assurez-vous de comprendre quel est le META actuel et veillez à construire votre équipe en fonction de celui-ci.

2 : Jouez beaucoup aux Divions Rivals et aux Squad Battles

Les Divisions Rivals et les Squad Battles sont deux excellents modes de jeu dans Ultimate Team. Les Rivals se jouent en ligne contre d'autres joueurs, tandis que les batailles d'escouade sont un mode de jeu hors ligne. Si vous devriez jouer souvent à ces deux modes, c'est parce qu'ils offrent des récompenses chaque semaine. Ces récompenses peuvent inclure des packs et des pièces, et les récompenses augmentent en fonction de vos performances et de votre classement. Avec ces récompenses, vous pouvez facilement construire une grande équipe rapidement.

3 : Construire immédiatement une équipe surpuissante et bon marché

Lorsque vous commencez un nouveau jeu FIFA, vous devez vous assurer que vous avez une équipe qui tient la route dès que possible. Cette équipe n'a pas besoin d'être remplie de joueurs aux cartes cheatées, elle doit juste avoir des joueurs qui ont des statistiques META. Au début de FIFA 23, vous devriez être en mesure de constituer une équipe de départ surpuissante pour environ 30 à 50 000 coins. N'économisez pas vos pièces au début, assurez-vous d'avoir une bonne équipe de départ et ensuite vous pourrez commencer à économiser pour des joueurs mieux classés et spéciaux.

EA Sports/GOAL composite

4 : Terminez les défis de construction d'équipe

Les défis de construction d'équipe sont un moyen facile de débloquer des packs, des pièces ou des cartes de joueur spéciales. Vous devrez remplir les conditions uniques de chaque SBC (DCE en français) en fonction de la récompense, mais ils valent vraiment la peine d'être remplis tout au long du jeu car c'est un moyen facile de se débarrasser de la chair à canon de votre club et de gagner des pièces ou des packs pour améliorer votre équipe. Les bons SBC à compléter au début sont "Renfort Icone Moyenne » et "Duo Dynamique".

5 : Essayez d'échanger des cartes Argent

Le commerce de cartes d'argent consiste à acheter des cartes d'argent à bas prix et à les revendre pour en tirer un bénéfice. C'est une méthode plus longue pour générer des pièces, mais si vous vous y prenez bien, vous pouvez vous constituer un investissement énorme et avoir une équipe qui rivalise avec les meilleures. Pour que cela fonctionne, vous devez rechercher des cartes Argent rares dans les grands championnats : Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 et La Liga.

Vous devez trouver le prix moyen de la pièce pour ces joueurs (vous pouvez le vérifier sur le marché des transferts) et ensuite chercher à piquer ces cartes en dessous de ce prix afin de les revendre à profit. Comme nous l'avons mentionné, cela demande un peu de temps et d'efforts, mais si vous souhaitez jouer à FIFA 23 pendant toute l'année, vous serez en excellente position après quelques mois.