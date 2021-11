FIFA 22 - Ultimate Team : nos meilleures astuces pour gagner des pièces

Le but de FIFA Ultimate Team est de constituer la meilleure équipe de joueurs, mais cela peut souvent coûter très cher. Certaines personnes dépensent de l'argent réel pour acheter des FIFA Points afin d'ouvrir des packs, mais épuiser votre carte de crédit pour acheter des footballeurs virtuels n'est pas l'idée la plus judicieuse...

Au contraire, en échangeant des joueurs et des cartes sur le marché, vous pouvez obtenir les pièces dont vous avez besoin pour acheter de meilleurs joueurs et compléter votre équipe. Quels sont les meilleurs moyens de gagner des pièces dans Ultimate Team de FIFA 22 ? Suivez les conseils d'experts de Goal ci-dessous...

N'achetez jamais de packs

Dépenser des pièces pour des packs est presque toujours une mauvaise idée. C'est un moyen facile de transformer vos pièces durement gagnées en une plus petite quantité de pièces. Bien sûr, vous avez déjà vu des joueurs obtenir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo à partir d'un pack, mais c'est généralement Jesse Lingard ou Sébastien Haller qui s'y collent lorsque vous en ouvrez un. Vous pouvez prévisualiser un pack d'or toutes les 24 heures, alors assurez-vous de le faire tous les jours. Il est rare que vous obteniez un pack qui vaille la peine d'être acheté, mais cela vous rappelle que la plupart des packs que vous auriez ouverts autrement auraient été un énorme gaspillage d'argent.

Lister les joueurs au prix courant

Il peut être tentant de lister des joueurs à un prix inférieur au prix courant pour être sûr de les vendre, mais si vous les listez à leur prix de vente normal, ils finiront par se vendre. Vous devrez peut-être les remettre en vente plusieurs fois, mais quelqu'un finira par les acheter. Chaque tranche de 50 ou 100 pièces compte dans le commerce, alors ne vous sous-estimez pas. En fait, si vous n'êtes pas pressé de vendre vos joueurs, les mettre en vente à un prix supérieur au prix courant peut même parfois fonctionner. Les prix fluctuent au cours de la journée, tous les jours, pour un grand nombre de joueurs, de sorte que le fait de mettre en vente et de remettre en vente peut vous permettre de réaliser des bénéfices que vous n'auriez pas imaginés. Le marché peut être imprévisible, c'est pourquoi le commerce est souvent un pari, mais parfois il tourne en votre faveur.

Échanger des joueurs à partir de solutions SBC

Les Squad Building Challenges (SBC) sont un excellent moyen d'obtenir des packs et des joueurs non échangeables sans dépenser d'argent dans FUT. Chaque soir à 18 heures GMT, de nouveaux SBC sont publiés et de nombreuses personnes essaient de les résoudre le plus rapidement possible pour obtenir les récompenses. Prédire quels joueurs pourraient être nécessaires pour les SBC a longtemps été une stratégie commerciale, avec des messages Reddit et des discussions Discord tentant de deviner quels matchs seront inclus dans les Marquee Matchups chaque semaine. Certaines personnes investissent dans les joueurs les plus probables de ces matchs dans l'espoir que leurs prix augmentent une fois les SBC publiés. Cette façon de gagner des pièces s'est avérée très populaire, mais elle n'est plus aussi efficace qu'avant.

Une stratégie plus intelligente dans FIFA 22 consiste à utiliser les solutions SBC de FUTBIN pour échanger des joueurs populaires. Les solutions sont listées dans la section SBC par prix le plus bas, mais souvent la solution la plus élevée coûtera un peu plus que certaines des solutions inférieures car les gens cliqueront automatiquement sur cette option et achèteront ces joueurs, même à des prix plus élevés que ceux indiqués sur FUTBIN. Les solutions situées un peu plus bas, par exemple la 5e ou la 10e solution de la liste, peuvent être moins chères, car la mise à jour des prix peut parfois prendre une heure ou plus. La prochaine fois que les prix seront mis à jour, la solution qui était en 5ème position pourrait se retrouver en haut de la pile comme étant la moins chère. Ainsi, si vous avez investi dans des joueurs de cette solution, ils seront désormais plus demandés et vous pourrez les vendre à profit.

Achetez pendant les périodes de forte demande

Les nouvelles promotions sont généralement publiées le vendredi soir à 18 heures GMT et les cartes de l'Équipe de la semaine sont publiées chaque mercredi à 18 heures GMT. De nombreuses personnes économisent leurs paquets pour les ouvrir pendant ces périodes dans l'espoir d'obtenir des cartes spéciales. Les cartes spéciales sont généralement à leur prix le plus élevé immédiatement après leur sortie en packs. Cependant, le prix des cartes normales chute souvent pendant ces périodes, car le nombre de paquets ouverts est plus élevé que d'habitude et les gens essaient de s'imposer sur le marché. Lors des grandes promotions, les packs promotionnels sont également mis en vente à intervalles d'une heure le soir du lancement de la promotion. Pendant une période de 10 à 20 minutes après la sortie de ces packs, les prix des cartes ordinaires sont au plus bas et de gros profits peuvent être réalisés, en particulier en achetant des joueurs par le biais d'enchères ordinaires plutôt qu'en utilisant l'option Acheter maintenant (BIN). Une fois que les packs promo seront tous vendus ou ne seront plus sur le marché, les prix remonteront et vous pourrez vendre les joueurs dans lesquels vous avez investi pour réaliser un bénéfice. Voici donc 4 méthodes efficaces pour faire des économies sur FIFA 22, pour que le jeu reste un plaisir et non une contraite financière.