FIFA 22 : Quelles seront les nouveautés sur Play Station 5 et Xbox Series X ?

Goal jette un œil sur les différentes nouveautés du nouvel opus du célèbre jeu d'Electronic Arts.

EA Sports devrait sortir FIFA 22 en octobre et a annoncé une multitude de nouvelles améliorations de gameplay et graphiques, en particulier axées sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Chaque année, EA Sports ajoute de nouvelles fonctionnalités et des modifications aux modes existants afin d'inciter les fans du jeu à acheter la dernière version.

Cette année ne devrait pas d'être différente, alors à quelles améliorations et changements peut-on s'attendre de FIFA 22 ?

Améliorations du gameplay et des graphismes

Le principal argument de vente de la bande-annonce de FIFA 22 était la technologie HyperMotion sur les consoles de nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

EA affirme que la technologie HyperMotion "fait avancer le jeu avec la technologie du gameplay HyperMotion de nouvelle génération révolutionnaire qui élève chaque instant sur le terrain".

Il utilise des données de capture de mouvement 11 contre 11 ainsi que l'apprentissage automatique pour rendre les matches plus réalistes que jamais, ajoutant plus de 4 000 nouvelles animations au jeu depuis l'année dernière.

L'IA a été améliorée en attaque et en défense pour aider à améliorer encore le réalisme et rendre les matchs plus dynamiques.

La technologie HyperMotion n'est disponible que sur les consoles de nouvelle génération, mais PlayStation 4, Xbox One et PC incluront tous les autres changements de gameplay, y compris des améliorations à Ultimate Team, VOLTA et Career Mode.

Les nouveaux changements de FIFA Ultimate Team

Le plus grand changement annoncé jusqu'à présent pour FIFA Ultimate Team (FUT) est l'ajout de FUT Heroes.

Ce sont d'anciens joueurs comme les ICONES, mais affectés à des ligues spécifiques pour aider à fournir une cohésion maximale "vous donnant de nouvelles façons de constituer votre équipe de rêve et de recréer certains des moments les plus célèbres du football dans FUT 22".

Les neuf premiers héros FUT ont été révélés, mais d'autres seront annoncés dans les mois à venir.

Mario Gomez

Tim Cahill

Jorge Campos

Diego Milito

Fernando Morientes

Sami Al-Jaber

Robbie Keane

Abedi Pele

Clint Dempsey

Des améliorations dans le mode Carrière

Après Ultimate Team, le mode Carrière est le mode de jeu le plus populaire de FIFA chaque année.

En conséquence, il a tendance à voir de nombreuses améliorations chaque année. EA Sports n'a pas encore révélé les nombreux nouveaux changements pour le mode Carrière dans FIFA 22, mais l'UEFA Conference League sera définitivement ajoutée en tant que troisième compétition continentale européenne.

EA Sports détient les droits exclusifs sur les tournois des clubs de l'UEFA et inclura la Conference League en tant que nouvel ajout pour le mode Carrière ainsi que dans les matchs de coup d'envoi.

La carrière des joueurs a été étendue pour FIFA 22, avec "plus de façons de progresser, de réussir et de vous immerger dans le parcours de votre pro à travers le jeu".

De plus, vous pouvez désormais créer un club pour remplacer une équipe existante dans le jeu et la mener à la gloire nationale et continentale.

Les changements à Volta

VOLTA a été introduit pour la première fois dans FIFA 20 comme un moyen de raviver FIFA Street et a été le mode histoire principal au cours des deux dernières saisons.

Ce mode reviendra dans FIFA 22 avec une toute nouvelle histoire ainsi que d'autres améliorations en ligne et hors ligne.

Les détails n'ont pas été communiqués jusqu'à présent mais EA Sports a indiqué qu'un "Full Reveal" arrivera bientôt pour VOLTA.

Championnats et competitions

L'un des principaux arguments de vente de FIFA chaque année est son réalisme et cela restera le même pour FIFA 22.

Les fans espèrent que de nouvelles ligues seront ajoutées pour FIFA 22, y compris la Super League indienne et la Conférence de la Ligue nationale, mais jusqu'à présent, EA Sports n'a pas indiqué si de nouvelles compétitions nationales seraient introduites.

Il est certain que l'UEFA Conference League sera ajoutée pour sa première saison et qu'elle deviendra une partie importante du mode Carrière.