FIFA 22 : quand seront révélées les notes des joueurs et qui seront les meilleurs ?

Les joueurs sont impatients de découvrir quels sont les joueurs les mieux notés afin de pouvoir commencer à composer leur FIFA Ultimate Team. Focus.

L'attente de la nouvelle version de FIFA s'accompagne de l'excitation suscitée par les classements des joueurs.

Les fans du jeu sont impatients de voir quels joueurs sont classés dans le top 100, et la publication devrait intervenir peu de temps avant la sortie de FIFA 22, le 1er octobre.

Quand EA Sports annoncera-t-il les derniers classements des joueurs et qui sera le mieux noté ? Goal y jette un coup d'œil.

Quand les notes de FIFA 22 seront elles révélées ?

EA Sports n'a pas encore confirmé la date à laquelle les notes de FIFA 22 seront annoncées, mais il est probable qu'elles le seront à partir du 13 septembre.

Celles de FIFA 21 ont été révélées le 10 septembre 2020, et le calendrier d'annonce de cette année sera à peu près le même.

Certains joueurs, cependant, ont déjà "divulgué" leur propre note via les médias sociaux.

Kylian Mbappé, par exemple, a révélé sa propre note de 91 dans le prochain jeu FIFA le 10 septembre, sa note ayant augmenté d'une unité.

Kylian Mbappe has officially revealed his FIFA 22 rating 🤩 pic.twitter.com/v43UUTZM6m — Goal (@goal) September 10, 2021

EA Sports a publié une vidéo teaser sur ses canaux officiels de médias sociaux le dimanche 12 septembre, avec plus de notes de joueurs apparaissant.

Vinicius Jr du Real Madrid a une note globale de 80, tandis que Mahmoud Dahoud du Borussia Dortmund a une note de 79.

Qui seront les joueurs les mieux notés dans FIFA 22 ?

Lionel Messi devrait être le joueur le mieux noté de FIFA 22, après avoir obtenu une note de 93 dans FIFA 21.

Cependant, il reste à savoir quelle sera la note de la star du Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo, la nouvelle recrue de Manchester United, devrait suivre de près, puisqu'il n'était qu'à un point de Messi avec une note de 92 l'année dernière.

La note de 91 de Mbappé signifie qu'il fera partie des joueurs les mieux notés et il est probable qu'il sera rejoint dans cette cohorte par Robert Lewandowski, qui continue de progresser après sa note de 91 dans FIFA 21, et par des joueurs comme Kevin De Bruyne, Neymar et Jan Oblak.

Quels joueurs seront améliorés dans FIFA 22 ?

Mbappé a déjà révélé qu'il avait bénéficié d'une amélioration d'un point après son score de 90 dans l'édition de l'année dernière.

Jude Bellingham a également indiqué que sa note avait été améliorée de 10 points et que ses compétences globales étaient évaluées à 79 dans FIFA 22.

Le dribble étant considéré comme le point fort de l'international anglais, son physique est également très bien noté (77), sa vitesse et sa défense (75). Ses passes sont évaluées à 73 et ses tirs à 69.

Erling Haaland, qui avait une note globale de 84 dans FIFA 21, devrait également figurer parmi les meilleurs joueurs et devrait recevoir un coup de pouce après avoir marqué 27 buts en 28 apparitions en Bundesliga pour le Borussia Dortmund la saison dernière.

D'autres améliorations devraient être confirmées avant la publication des classements.