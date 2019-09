FIFA 20 - L'application Web pour FUT est disponible

EA Sports vient de lancer son app pour gérer dès à présent son club sur FIFA Ultimate Team, à quelques jours de sa sortie officielle en France.

La sortie de FIFA 20 approche de jour en jour et les plus assidus peuvent dès à présent commencer à se lancer dans une nouvelle saison sur FIFA Ultimate Team, le mode le plus populaire du jeu d'EA Sport. Elle est disponible sur ce lien en téléchargement.

Comme chaque année, l'éditeur propose une application Web pour accompagner les joueurs dans la création de leur club sur FUT : le Marché des transferts, la personnalisation du club et quelques récompenses sont dès à présent accessibles.

FIFA 20 sort en le 27 septembre prochain en France. Les joueurs qui ont acheté l'édition Ultimate (avec Zinédine Zidane sur la jaquette) pourront y jouer dès le 24 septembre.

La démo du jeu est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement prévues par les consoles (PS Store, Xbox Live, Nintendo Store et Steam).