Le Feyenoord a fermement rejeté une offre de plusieurs millions d'euros de l'OSC Lille pour Gjivai Zechiël. Selon Martijn Krabbendam, journaliste spécialisé dans le club pour Voetbal International, le club français proposait dix millions d'euros, hors primes et pourcentage sur une éventuelle revente, mais les Rotterdamois souhaitent à tout prix conserver le milieu de terrain de 21 ans cet été.

Ce refus témoigne de la confiance que le club accorde à l’évolution du jeune milieu de terrain. Prêté ces dernières saisons au Sparta Rotterdam puis au FC Utrecht, Zechiël a convaincu par ses performances et semble désormais prêt à s’imposer définitivement au sein de l’équipe première du stade De Kuip.

Lors de la préparation estivale, le jeune milieu a déjà fait forte impression : deux passes décisives en trois matchs amicaux et une capacité à accélérer le jeu qui a fait la différence, notamment contre le Sporting de Charleroi où il a préparé deux buts.

Krabbendam ne s’attend donc pas à ce que Feyenoord accepte de laisser partir le milieu de terrain dans l’immédiat. « Je comprends que la situation entre Zechiël et Lille va être très compliquée », a déclaré le journaliste de l’émission « Voetbalpraat » sur ESPN. « Feyenoord ne veut vraiment pas le laisser partir. Lille a proposé dix millions, hors primes et pourcentage sur une éventuelle revente. Pourtant, Feyenoord a tranché : « Nous voulons absolument le garder. »

Pour l’observateur du club, conserver Zechiël n’est qu’une partie du problème : si Feyenoord croit vraiment en son potentiel, il doit désormais lui offrir un projet sportif clair.

Krabbendam estime que le directeur technique Dévy Rigaux a un rôle clé à jouer à cet égard. « C’est donc un bon signe pour lui, mais il faut aussi offrir des perspectives d’avenir et un nouveau contrat à ce jeune joueur si l’on croit en lui. C’est à Rigaux de régler ce genre de questions. Ils se rendent en Belgique cette semaine, je m’attends donc à ce que les choses bougent. »

Krabbendam souligne que le rejet de l’offre n’a pas pour but de faire monter les enchères. Selon lui, cette position s’explique uniquement par la confiance sportive que le club accorde au milieu de terrain. « D’après ce que j’ai compris, le Feyenoord voit vraiment un avenir en Zechiël. Il se montre d’ailleurs très performant lors des matchs amicaux. Seulement, ce jeune a été prêté à deux reprises, d’abord au Sparta Rotterdam, puis au FC Utrecht. »

Pour Zechiël, l’essentiel sera d’obtenir des garanties sur son rôle dans l’effectif. « Il veut simplement un vrai plan de carrière au Feyenoord. On a dit qu’il était en conflit avec Robin van Persie, mais ce n’était pas si grave. Ce qui comptait pour lui, c’était la perspective : quelles sont mes chances de jouer cette année ? Quand on a un projet, il faut aussi un contrat qui va avec. C’est généralement comme ça que ça se passe. »

Zechiël est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028.