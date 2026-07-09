Feyenoord : l'avenir d'Oussama Targhalline se précise

Selon le site de supporters FR12, Feyenoord s’apprête à ouvrir puis à prolonger le contrat du milieu de terrain Oussama Targhalline.

Le club de Rotterdam s’apprête à récompenser prochainement le milieu défensif de 24 ans, originaire de Casablanca, en lui proposant un contrat plus avantageux. Sous la houlette de Robin van Persie, Targhalline s’est imposé comme un joueur clé au sein du Feyenoord.

En prolongeant son contrat, le club rotterdamois confirme sa confiance en un joueur dont la valeur marchande atteint désormais 16 millions d'euros selon Transfermarkt.

Recruté en hiver 2025 pour seulement 450 000 euros en provenance du Havre, l’international marocain (11 sélections) était sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028.

Depuis son arrivée, il a disputé 39 matchs officiels sous le maillot rouge et blanc, pour deux buts marqués et quatre passes décisives.

Giovanni van Bronckhorst se serait lui aussi dit impressionné par le milieu de terrain, aligné une mi-temps samedi lors de la victoire amicale contre le FC Dordrecht (0-6).

Face aux « Schapekoppen », il a offert une passe décisive à Calvin Stengs et une passe décisive préparatoire à Gonçalo Borges.