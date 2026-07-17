Feyenoord fait soudainement marche arrière concernant un transfert : « C'est une situation délicate »

Aymen Sliti semblait sur le point de s’engager avec Excelsior, mais le dossier a pris une nouvelle tournure. Dans le podcast « De Excelsior », le directeur technique Mark Ruijl indique que Feyenoord ne donne pas, pour l’instant, son feu vert à un départ temporaire du joueur.

En raison de son passé au sein du « Stadionclub », Ruijl suit de près l’évolution de ce jeune joueur. Pour l’instant, Excelsior ne parvient donc pas à obtenir le prêt de ce gaucher.

« Je connais bien Aymen, bien sûr. C’est un jeune que nous suivons de près, mais le Feyenoord a indiqué que cela allait être compliqué. C’est leur droit le plus strict », déclare Ruijl.

Le dirigeant ignore les raisons précises de ce revirement, mais il soupçonne que les plans sportifs du nouvel entraîneur Giovanni van Bronckhorst pourraient expliquer ce changement d’attitude.

« Cela peut être lié au sportif, mais il peut y avoir une autre raison. Je ne sais pas exactement. Sliti fait actuellement partie de l’effectif du Feyenoord. Pour nous, ce n’est plus d’actualité », conclut le responsable de La Haye.

Les Kragten ont toutefois déjà obtenu le prêt d’un autre joueur du club de Rotterdam : Jan Plug, qui portera bien les couleurs d’Excelsior la saison prochaine.

« Jan possède des qualités très spécifiques, assez uniques pour un défenseur central. Je pense notamment à ses qualités techniques. C’est exactement ce que nous recherchions », conclut le directeur technique.