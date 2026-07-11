Selon le journaliste Luca Bendoni de Sky Italia, Ferran Torres envisagerait de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L’ailier de 26 ans voit son contrat expirer l’année prochaine.

Dans ces conditions, une prolongation avec le Barça paraît peu probable.

En parallèle, le Barça a déjà trouvé son remplaçant : Karim Adeyemi, actuellement au Borussia Dortmund.

Le PSG devra toutefois s'acquitter d'une indemnité de transfert ; Transfermarkt évalue l'attaquant à 50 millions d'euros, mais le Barça espère en tirer davantage.

Barcelone l’avait rapatrié en 2022 contre un chèque d’environ 55 millions d’euros à Manchester City.

Au total, Torres aura disputé 207 matchs officiels sous le maillot blaugrana, pour 65 buts marqués et 23 passes décisives délivrées.

Actuellement, Torres prend part à la Coupe du monde avec l’Espagne. Le joueur, qui compte 63 sélections, espère que les clubs trouveront un accord après la compétition.