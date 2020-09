Fernando Torres veut revenir à l’Atlético Madrid

Dans un documentaire qui lui est consacré, Fernando Torres a avoué rêver d’un retour à l’Atlético Madrid, qu’importe le rôle.

Dans chaque club, les joueurs ont passé et certains ont acquis le statut d’idole. Fernando Torres en est devenu une à l’ . « El Nino » a fait ses débuts en professionnel à seulement 16 ans, avant de se voir confier le brassard de capitaine alors qu’il n’avait pas encore la vingtaine et que les Colchoneros étaient encore en deuxième division.

Malgré un départ vers en 2007 puis des expériences mitigées à et au Milan AC, Torres n’a jamais oublié son club formateur, au point d’y revenir d’abord en prêt puis définitivement jusqu’en 2018.

"Se séparer du club fut l'un des moments les plus compliqués et je crois qu'aujourd'hui, après mon retour et mes adieux, l'Atleti est la seule chose au monde qui puisse contrôler mes illusions en dehors de ma famille, et il y aura un avenir", avoue-t’il dans le documentaire Amazon qui lui est consacré.

Un retour sur le long terme

S’il exclut tout retour proche après avoir mis fin à sa carrière de footballeur il y a un an au , le champion du monde 2010 et double champion d’Europe avec la Roja reviendra un jour ou l’autre chez les Colchoneros, dans la peau d’un entraîneur ou non.

"J'ai besoin de temps pour me préparer et l'avenir dira ce que je peux ramener au football. Je reviendrai à l'endroit qui me permet d'aider davantage l'Atlético que moi-même. Je ne sais pas encore quel est ce poste, s’il existe, et si je pourrai l'avoir dans le futur."

Et rêver d’un destin à la Diego Simeone, Zinedine Zidane ou Frank Lampard, idoles d’un club comme lui et qui ont réussi sur le banc.