Fernando Torres de retour à l’Atlético Madrid

Deux ans après sa retraite sportive, Fernando Torres va lancer sa carrière d’entraîneur dans son club de coeur, l’Atlético Madrid.

A la recherche d’un renfort offensif pour la saison prochaine et étudiant la possibilité de faire revenir Antoine Griezmann, l’Atlético Madrid n’a pas changé de fusil d’épaule en faisant signer Fernando Torres. L’Espagnol est bien de retour dans son club formateur mais pour commencer une nouvelle carrière.

Deux ans après avoir mis fin à sa carrière sportive suite à une expérience au Japon du côté du Sagan Tosu, El Nino a pris la décision de se lancer dans le coaching. Et quoi de mieux que de le faire là où tout a commencé pour lui ? Dans un communiqué, les Colchoneros ont annoncé que Fernando Torres sera en charge des U19 madrilènes à partir de la saison prochaine.

"Fernando Torres est rentré chez lui. La légende rouge et blanche revient dans notre club pour rejoindre les rangs des entraîneurs de l'Académie, en prenant les rênes de l'Atlético de Madrid Juvenil A lors de la saison 2021/22."

"Torres, qui la saison dernière a passé du temps avec différentes équipes rouges et blanches pour se familiariser avec le fonctionnement quotidien de leur personnel d'encadrement et la méthodologie propre au club, fera un pas de plus dans sa formation en effectuant sa première étape sur le banc."

Double vainqueur de l’Euro (2008, 2012) et de la Coupe du Monde en 2010 avec l’Espagne, Torres a fait ses débuts en professionnels à l’Atlético Madrid à seulement 17 ans en 2001. Il en est rapidement devenu le capitaine avant de s’envoler du côté de Liverpool en 2007.

Après deux expériences mitigées à Chelsea et au Milan AC, l’attaquant espagnol était revenu au Wanda Metropolitano en 2015 pour évoluer sous les ordres de Diego Simeone, qui fut son coéquipier au début de sa carrière.

Lors de ce second passage entre 2015 et 2018, il a enfin pu gagner des titres dans l’élite avec son club formateur avec une Ligue Europa gagnée contre l’OM lors de sa dernière saison avec l’Atlético Madrid.