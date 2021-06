Fernando Santos : "L'Allemagne est une équipe fantastique"

Le sélectionneur du Portugal s'attend à un match compliqué face à la Mannschaft, malgré sa défaite inaugurale face à la France (1-0), à Munich.

Tenant du titre, le Portugal pointe en tête du groupe F après sa large victoire inaugurale face à la Hongrie (3-0). Très attendus, les hommes de Fernando Santos vont affronter un adversaire d'un calibre bien différent ce samedi (18h00). Cette fois, c'est l'Allemagne qui se dresse sur leur chemin. Un premier gros test dans cet Euro 2020.

"On ne veut pas courir après le ballon"

Présent en conférence de presse à la veille de ce choc face à la Mannschaft, Fernando Santos a livré un discours sous le signe de la méfiance. "L'Allemagne est une équipe fantastique avec des joueurs incroyables, l'une des quatre ou cinq meilleures nations d'Europe. Je n'ai pas peur d'eux, mais si nous pensons que nous pouvons les battre facilement, nous nous trompons. C'est un match clé pour nous, il faut tout donner", a ainsi confié le sélectionneur portugais, concentré avant ce match.

"Les deux équipes se respectent et savent qu'il y a des joueurs forts individuels des deux côtés qui peuvent être décisifs. Nous avons été très bons contre la Hongrie. Nous avons très bien défendu, poussé haut. Nous avons réussi à créer des occasions", a ensuite analysé le technicien ibérique, qui estime par ailleurs que les Allemands méritaient mieux face à la France, lors de leur défaite à l'Allianz Arena (1-0). "L'Allemagne avait plus de possession que la France, ils ont bien appuyé".

"Ils ont poussé les champions du monde dans leur moitié de terrain. Le but était un but contre son camp, donc je pense que le résultat final ne montre pas comment le jeu était réellement", a estimé Fernando Santos, qui entend priver les hommes de Joachim Löw du ballon. "On veut avoir la possession. On ne veut pas courir après le ballon. Si c'est le cas, ça va être compliqué pour nous". En cas de victoire, le Portugal serait assuré d'être qualifié si la France s'impose plus tôt contre la Hongrie (15h00).