Fernando Alonso envoie un message à Mbappé

La star de la Formule 1 Fernando Alonso est ravi que Kylian Mbappé ait finalement signé pour son bien-aimé Real Madrid

Après l'une des sagas de transfert les plus longues de ces dernières années, Mbappé a finalement quitté le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid plus tôt cet été. Aujourd'hui, Alonso, fan des Los Blancos, s'est exprimé sur le transfert du joueur de 25 ans, ses espoirs pour la saison à venir - notamment conserver leur titre en Ligue des champions - et plus encore.

A propos de la signature de Mbappé, le pilote Aston Martin a déclaré à DAZN : "Très heureux après une longue attente de six ou sept ans au cours de laquelle la signature était presque conclue. Il est enfin arrivé et il sera un renfort incroyable pour Madrid, j'espère qu'il réussira".

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur la domination du club, il a ajouté : "La Ligue des champions me suffit".

Mbappé a été prolifique pour le PSG au fil des ans, remportant plus d'une douzaine de trophées et marquant 256 buts en 308 matchs. La plupart de ces buts ont été marqués en tant qu'attaquant latéral gauche, mais il pourrait jouer en tant que numéro neuf à Madrid, ce qui mettra certainement à l'épreuve ses qualités. L'international français sera sous pression pour être rapidement opérationnel dans l'équipe de Carlo Ancelotti, mais il est certainement capable de le faire en tant que l'un des meilleurs joueurs du monde.

Alonso sera le prochain en action en F1 au Grand Prix des Pays-Bas le 25 août, tandis que Mbappé pourrait faire ses débuts à Madrid contre l'Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa, mercredi prochain, avant de commencer sa saison de Liga à Majorque le 18 août.