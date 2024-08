Barça : Flick dévoile sa liste d'indésirables

L'entraîneur allemand va devoir commencer à prendre des décisions concernant son effectif.

Le nouvel entraîneur du Barça Hansi Flick a beaucoup travaillé avec les jeunes jusqu'à présent pendant sa pré-saison, mais avec tous les joueurs expérimentés qui doivent reprendre l'entraînement samedi, l'entraîneur allemand va devoir commencer à prendre des décisions concernant son effectif. Il reste un peu plus de trois semaines avant la fin du mercato.

La semaine semble probablement être dominée par Dani Olmo au sens du terme, le joueur de 26 ans devant être présenté officiellement vendredi. Mais avant la fin de la semaine, Flick dira à la commission sportive, qui comprend le directeur sportif Deco, le responsable des relations avec les joueurs Bojan Krkic et le vice-président Rafa Yuste, quels joueurs il ne veut pas.

Il décidera également quels jeunes joueurs resteront avec l'équipe première, Marc Casado, Marc Bernal, Hector Fort et Pau Victor semblant être les candidats les plus probables, selon Diario AS. Un certain nombre de coupes devront cependant être effectuées, notamment au poste de défenseur central, avec huit options actuellement dans les cartons. Clément Lenglet et Vitor Roque semblent être les candidats de choix pour partir, tandis que Julian Araujo et Mikayil Faye sont également évoqués.

Il existe d'autres cas moins clairs comme celui de Pablo Torre, qui a été l'un des meilleurs joueurs du Barça face au Real Madrid et à Manchester City. On dit que Flick aimerait qu'il soit inscrit en équipe première, mais avec autant de concurrence pour les places à son poste, il semble très probable qu'il parte.