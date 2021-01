Fernandinho a des offres de Brésil et de l'Europe

L'agent du milieu de terrain brésilien affirme que l'international brésilien n'est pas à court de sollicitations alors que son contrat expire en 2021.

Fernandinho a des offres à considérer du et de toute l'Europe alors qu'il semble se diriger vers un départ à la fin de la saison en tant que joueur libre. C'est ce qu'affirme l'agent du milieu de terrain de .

À 35 ans, l'international brésilien expérimenté s'approche d'un autre tournant de sa carrière. Après l'avoir arraché à en 2013, City a été plus que satisfait par les services rendus par cet élément sous ses couleurs.

Fernandinho a participé à plus de 300 matches avec les Sky Blues. Il a aussi hérité du brassard de capitaine et les a aidés à remporter trois titres de .

C'est une belle idylle, mais qui est en passe de toucher à son terme. Pep Guardiola a reconnu que Fernandinho pourrait décider de relever un dernier défi ailleurs à l'issue de la campagne en cours. Cela pourrait déboucher sur un retour au bercail pour l'international auriverde vu que des retrouvailles avec son premier club Athletico Paranaense sont évoquées.

Fernandinho pourrait cependant choisir de relever un autre challenge en Europe avant de retourner dans son pays d'origine. L'intérêt à son endroit croit au fur et à mesure qu'il se rapproche de la fin avec City.

Giovanni Branchini, qui représente le Brésilien polyvalent, a confié à GloboEsporte ses projets futurs: "Nous avons reçu plusieurs propositions, de bons projets de clubs brésiliens et européens pour Fernandinho. C’est un joueur et une personne phénoménaux. Je crois qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’il sache quelle décision il prendra. Tout le monde sait que Fernandinho a une grande affection pour Athletico et sa direction. J'ai également d'excellentes relations avec le président Mario Celso Petraglia"

"Les conversations ont toujours eu lieu, mais je ne peux pas continuer et dire que nous parlons de chiffres, par exemple. On n'en est pas encore là. J’avoue qu’il est difficile de penser à Fernandinho de retour au Brésil sans jouer pour l'Athletico. Mais nous devons attendre, c’est une décision difficile qu’il doit prendre avec sa famille", a ajouté l'agent.