Ferland Mendy revient sur son arrivée au Real Madrid

Au micro de Téléfoot, Ferland Mendy est revenu sur son arrivée au Real Madrid et a évoqué l'influence de Zidane.

Etre recruté par le , ce n'est pas donné à tout le monde. Réussir dans la capitale espagnole, c'est encore plus compliqué. Pourtant, Ferland Mendy y est parvenu.

"J'appréhendais beaucoup à ma signature. C'est compliqué d'arriver au Real, mais je me suis adapté, et je trouve que ça s'est bien passé"



Le défenseur tricolore a confié son ressenti concernant ses premiers pas madrilènes. Il évoque même quelques appréhensions au moment d'arriver dans l'un des plus grands clubs de la planète où la concurrence est rude et où les places sont chères. "Je ne pense pas que j'ai pris la place de Marcelo. On a une bonne relation, il me donne des conseils par moment", estime d'ailleurs Mendy.

Zinedine Zidane a forcément joué un rôle dans ce transfert. Le charisme de Zizou a marqué Mendy comme il l'a lui-même confié. "Etre voulu par Zidane, c'est flatteur. Zidane, c'est la classe", a-t-il louangé.

Zidane aussi apprécie Mendy, et lui a donné un conseil. "C'est un joueur compétitif, qui adore les duels, qui montre qu'il a faim. Mais sur le plan personnel, faut qu'il se mette à l'espagnol, je n'arrête pas de lui dire".