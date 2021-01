Ferguson soulagé de ne pas avoir à affronter le Liverpool de Klopp

Le légendaire entraîneur écossais est conscient du défi qui attend les Red Devils pour leur déplacement à Anfield, dimanche.

Le légendaire patron de , Alex Ferguson, a déclaré en plaisantant qu'il était heureux d'avoir pris sa retraite afin de ne pas avoir à affronter la "phénoménale" équipe de de Jurgen Klopp.

Ferguson a permis à United de remporter 13 titres de au cours de ses 27 années de mandat à Old Trafford, réussissant ainsi à "faire tomber Liverpool de son perchoir" en tant que club le plus titré du football anglais.

United n'a pas encore remporté le titre depuis que l'Écossais a pris sa retraite en 2013, tandis que Liverpool a mis fin à trois décennies d'attente pour être couronné champion d' la saison dernière en terminant en tête du classement - avec 33 points de plus que les Red Devils.

Liverpool a également fait un grand pas en avant en il y a deux saisons et, avant l'affrontement de dimanche entre les rivaux acharnés, Ferguson a révélé qu'il était un grand admirateur du travail de Klopp ces dernières années.

"J'ai toujours considéré le derby de Manchester United et de Liverpool comme le match de la saison", a déclaré Ferguson, s'exprimant au profit de Sports United Against Dementia et de l'association caritative In The Game de la League Managers' Association.

"Tout simplement, ce sont les deux équipes les plus titrées de Grande-Bretagne si l'on additionne tous les trophées qu'elles ont remportés ensemble.

"Il est évident qu'il faut battre Liverpool pour gagner quoi que ce soit. C'est comme quand j'étais à Aberdeen - il fallait battre les Rangers et le Celtic pour gagner quoi que ce soit et vous pouvez ajouter une attitude mentale à cela.

"En réalité, c'est le jeu. Le succès de Liverpool dans les années 70 et 80 a été phénoménal. Pour cela, j'ai dû prendre une route qui allait toujours être difficile, cela signifiait que je devais attendre pour construire le club. Finalement, cela s'est avéré fantastique pour nous.

"Maintenant, je suis à la retraite, et Dieu merci, je suis à la retraite en fait quand je vois les performances de Liverpool ces deux dernières saisons - elles ont été phénoménales. J'ai un grand respect pour Liverpool, je l'ai toujours eu."

Jordan Henderson a inscrit son nom dans l'histoire de Liverpool en conduisant le club à son tout premier triomphe en Premier League, un an après avoir soulevé le trophée de la Ligue des Champions.

Ferguson avait auparavant critiqué Henderson pour son style de jeu, mais l'ancien coach de 79 ans a maintenant clarifié ses commentaires passés et a révélé que United était sur le point de signer le milieu de terrain avant son arrivée à Anfield en 2011.

L'article continue ci-dessous

"Nous étions prêts à faire une offre pour lui, a-t-il affirmé. Il y a eu des critiques de Brendan Rodgers sur mon évaluation de Jordan.

"La véritable histoire est que nous étions prêts à faire une offre pour lui à Sunderland. J'ai parlé à Steve Bruce. Nos services de recherche et de médecine ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de son style de course.

"Ils ont dit qu'il pouvait être du genre à se blesser. Je devais m'assurer que les joueurs seraient toujours disponibles. Mais nous aimions Jordan en tant que joueur. Il l'a prouvé maintenant. Toutes les histoires que j'entends sur lui me disent que j'ai raté une personne vraiment bien."