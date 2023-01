Fenerbahçe – Galatasaray : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match du derby d'Istanbul

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Fenerbahçe-Galatasaray.

Un derby stambouliote chaud bouillant

C'est l'un des matches les plus attendus et les plus chauds de l'année en Turquie. Et hasard du calendrier, la lutte entre Fenerbahçe et Galatasaray fait rage pour le titre.

Fenerbahçe est 2e du championnat avec 35 points juste derrière le leader Galatasaray qui en compte 36.

Ce match sera aussi un duel à distance entre deux anciens joueurs de l'Olympique de Marseille : Michy Batshuayi pour Fenerbahçe et Bafétimbi Gomis pour Galatasaray.

Date, horaire et lieu de Fenerbahçe-Galatasaray

Date Dimanche 8 janvier 2023 Ville Istanbul (Turquie) Stade Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi Heure du coup d'envoi 17h00 heure française Compétition 18e journée de la Süper Lig Arbitre de la rencontre Monsieur Halil Umut Meler (Turquie)

Sur quelle chaîne voir le match Fenerbahçe-Galatasaray ?

En France, la rencontre entre Fenerbahçe et Galatasaray sera diffusée sur beIN SPORTS 8.

En Turquie, le derby stambouliote sera diffusé sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Fenerbahçe-Galatasaray

En France, il sera de possible de voir le match Fenerbahçe-Galatasaray en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Fenerbahçe-Galatasaray

Avec les absences de João Pedro et d'Enner Valencia, Fenerbahçe devrait aligner MIchy Batshuayi et Joshua King en attaque.

Luan Peres et Nazim Sangaré sont très incertains tandis que Bruma et Mauricio Lemos ne sont pas éligibles pour cette rencontre.

Du côté de Galasaray plusieurs joueurs sont blessés : Emre Tasdemir, Kazimcan Karatas et Mathias Jensen.

L'équipe probable de Fenerbahçe : Altay Bayindir - Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi - Osayi, Arão, Crespo, Irfan Can - King, Batshuayi.

L'équipe probable de Galatasaray : Muslera - Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakci, Van Aanholt - Berkan, Oliveira, Rashica - Mertens, Baris Alper Yilmaz, Gomis.

Les statistiques à connaître avant Fenerbahçe-Galatasaray

● Fenerbahçe n'a pas perdu lors de 27 de ses 30 derniers matches en Süper Lig.

● Galatasaray a gagné ses six derniers matches en Süper Lig.

● Galatasaray a marqué au moins deux buts lors de ses sept derniers matches en Süper Lig.