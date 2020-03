Felipe Melo: "Quand je jouais contre Messi avec le Brésil, on se relayaient pour lui donner des coups"

Felipe Melo est convaincu que Messi est le plus grand joueur du monde et admet que les joueurs brésiliens se relayaient pour le frapper.

La star de Barcelone a terrorisé toutes les défenses auxquelles il a été confronté au cours des 15 dernières années, y compris celle de Selecao.

"C'est un joueur unique", a déclaré Felipe Melo à Clarin. "Lorsque le jouait contre lui, nous nous disions qu'on devait le frapper chacun une fois, nous devions faire une rotation ".

"Si nous ne le faisions pas, c'était trop difficile de le marquer. Nous ne voulions pas lui faire mal, juste pour couper son rythme et le déranger - c'était tactique."

Naturellement, la conversation sur Messi a glissé sur la comparaison avec Cristiano Ronaldo, et Melo sait qui il préfère.

"Messi est incroyable, plus que Cristiano Ronaldo", a estimé le Brésilien. "Cristiano peut marquer cinq buts pour vous, mais Messi peut marquer ces cinq buts et faire ensuite marquer ses coéquipiers. Il est plus complet."