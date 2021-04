Fede Valverde évoque son parcours

Fede Valverde est le premier joueur uruguayen du Real Madrid depuis plus d'une décennie et le milieu de terrain est fier des réalisations de son pays.

En réfléchissant à son enfance et à son parcours vers le sommet, Valverde a parlé du type très différent d'expériences qu'il a vécues en grandissant par rapport aux terrains parfaits sur lesquels il joue maintenant.

Fede Valverde revient sur ses expérience en Uruguay

"En Uruguay, tous les terrains ne sont pas en pelouse, même en première division, alors imaginez le baby-foot", a-t-il déclaré dans une interview avec The Guardian.

«Ce sont des terrains en terre battue, du gravier. Tu vas prendre un corner et il y a un animal à côté de toi. Ça te fait grandir, te battre plus fort. C'est agréable de revenir d'un match avec le visage couvert de terre, les cheveux pleins de boue, les chaussures pleines de pierres."

«La plus belle chose qu'un enfant puisse vivre est de monter dans le bus chaque week-end dans son kit, de partager cela avec ses amis et sa famille."

«Le football est essentiel pour l'Uruguay, les gens meurent pour leurs équipes, ils sont fous pour leur équipe."

"Quand vous êtes enfant, la première chose qu'ils vous lancent est un ballon. Nous avons une si petite population, donc produire autant de joueurs vous remplit de fierté."

Valverde est déjà fier de ce qu'il a accompli jusqu'à présent, tout comme ses parents. "Ils se sont battus pour moi, toute cette sueur, ce travail et ces larmes, et les avoir ici maintenant, les voir si bien, profiter de mon fils, me donne une force que je ne peux pas décrire", a-t-il poursuivi dans son entretien avec The Guardian .

«Il y a eu un moment de changement dans ma vie, que je regrette aussi maintenant parce que j'aurais aimé rester à l'école, quand j'ai dû décider de continuer à étudier ou de jouer au football, parce que je manquais beaucoup d'école", s'est-il encore souvenu.