FC Séville : la lettre d'adieu de Ben Yedder

Transféré à l'AS Monaco ce mercredi matin, l'international français a témoigné son amour pour le club du FC Séville sur Twitter.

Wissam Ben Yedder est officiellement une recrue de l’AS . Ce mercredi matin, l’attaquant international français a signé son contrat avec le club de la Principauté. L'international français arrive en provenance du et a paraphé un contrat jusqu’en juin 2024 du côté du Rocher. Le prix du transfert n'a pas été communiqué mais il pourrait tourner aux alentours de 30 millions d'euros et Rony Lopes qui a été inclu dans la balance.

Sur Twitter, dans la nuit de mardi à mercredi alors que son transfert à l'AS Monaco ne faisait quasiment plus aucun doute, Wissam Ben Yedder a déclaré sa flamme au FC Séville et rendu hommage aux supporters qui l'ont soutenu durant trois saisons : "C'est avec une grande émotion que je dois vous dire ceci: il est temps de quitter Séville. Un club unique, qui m'a apporté pendant trois ans les plus grandes joies de ma carrière de footballeur".

"C’est grâce à la ferveur de cette grande ville du football et à l’atmosphère incomparable de Sanchez Pizjuan que j’ai également pu devenir le joueur que vous aimiez applaudir. Jouer ici, devant vous, a été une expérience unique pour moi et j'espère un peu pour vous aussi. Grâce à ce maillot spécial, j'ai pu réaliser mon rêve d'en porter un autre: celui de l'équipe de . Grâce à cette tunique, j'ai pu devenir un attaquant européen respecté", a ajouté l'international français.

Trois ans après son départ de , Wissam Ben Yedder retrouve donc la mais avec un tout autre statut. Depuis son départ du TFC, l'attaquant franco-tunisien est devenu international français. Il faut dire qu'il a empilé les buts en trois saisons en du côté du FC Séville. L'attaquant de 29 ans a inscrit 70 buts en 137 matches sous les couleurs du FC Séville et va désormais devoir être tout aussi performant à l'AS Monaco.

"Je suis très content de m’engager avec l’AS Monaco. J’ai senti une volonté forte de la part du club de me faire venir. J’ai choisi Monaco car je crois dans ce projet et je suis déterminé à faire tout mon possible pour aller au bout de nos ambitions communes (…) Je viens avec l’intention de prouver, comme toujours, mes qualités et avec l’envie de franchir un nouveau palier (…) Je veux remercier le Club pour la confiance qu’il me témoigne. C’est une très belle journée et le commencement d’une nouvelle histoire que j’ai maintenant hâte de débuter", a déclaré Wissam Ben Yedder après sa signature à l'ASM.