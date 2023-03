FC Porto - Inter Milan : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

FC Porto - Inter Milan : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Parmi les quatre huitièmes de finale restant, celui entre le FC Porto et l'Inter Milan est probablement le plus indécis sur le papier. Battu à Milan par la plus petite marge, le club portugais n'a pas démérité à San Siro et comptera sur le soutien du bouillant Estadio do Dragao pour inverser la tendance et retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions.

Lukaku, le sauveur de l'Inter ?

L'Inter Milan, part légèrement favori dans cette confrontation, mais a préparé cette rencontre cruciale de la pire manière avec une défaite sur la pelouse de la Spezia. Toutefois, l'Inter retrouve petit à petit un Romelu Lukaku en grande forme. Buteur à l'aller après son entrée en jeu, le Belge a récidivé ce week-end en étant titulaire. Nul doute que Romelu Lukaku aura un grand rôle à jouer dans le futur européen de l'Inter Milan.

Son association avec Lautaro Martinez n'est pas encore aussi efficace qu'elle ne l'a été avant le départ du Belge à Chelsea, mais l'Inter Milan peut nourrir des espoirs de voir ce duo lui offrir le précieux sésame pour faire partie des huit meilleures équipes du continent.

Horaire et lieu du match FC Porto - Inter Milan

Ville : Porto

Porto Stade : Estadio do Dragao

Estadio do Dragao Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir FC Porto - Inter Milan ?

FC Porto-Inter Milan

Ligue des champions

Mardi 14 mars

21h00 sur beIN Sports 1

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 20h30 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous disposez du pack sport ou en vous connectant sur beIN Connect.

Série actuelle du FC Porto et de l'Inter Milan

FC Porto : VDDVV



Inter Milan : VVDVD

Les blessés et absents de FC Porto et de l'Inter Milan :

Sergio Conçeiçao sera privé de quatre joueurs, dont deux cadres pour la réception de l'Inter Milan. Expulsé au match aller, Otavio sera suspendu, tandis qu'Evanilson est blessé. Outre ces deux joueurs, Joao Marcelo et Francisco Meixedo sont indisponibles, eux aussi blessés.

Simone Inzaghi va également devoir faire sans un joueur majeur de son équipe : Milan Skriniar. Touché au dos, le Slovaque est forfait. Touchés respectivement au genou et à la cuisse, Dalbert et Joaquin Correa sont également absents.

Les équipes probables

XI de départ de Porto : Costa - Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu - Franco, Grujic, Eustaquio, Galeno - Taremi, Pepê.

XI de départ de l'Inter : Onana – D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens - Lautaro Martinez, Lukaku.