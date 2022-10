FC Porto - Atlético Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Porto - Atlético : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Le match aller entre l'Atlético Madrid et le FC Porto avait accouché d'une fin de match incroyable dans laquelle les Colchoneros s'étaient imposés au bout du temps additionnel grâce à un but d'Antoine Griezmann. Depuis, de l'eau - beaucoup - a coulé sous les ponts, puisque le FC Porto s'est totalement relancé et a finalement décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, tandis que l'Atlético Madrid est éliminé.

Un match à distance avec Bruges et Leverkusen

Néanmoins, cette rencontre entre le club portugais et les Colchoneros a un enjeu de taille. Dans ce groupe, Porto et Bruges peuvent encore viser la première place alors que l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen se battent pour une place en Ligue Europa. Un match à distance donc d'une importance cruciale, surtout pour les deux derniers de la poule.

Battu à l'aller et tenu en échec ce week-end sur la pelouse de Santa Clara, le FC Porto de Sergio Conceiçao sera revanchard et voudra l'emporter devant son public pour finir en beauté cette première partie de saison sur la scène européenne. Habituellement intraitable à domicile, Porto a déjà perdu deux fois cette saison devant son public contre Bruges et Benfica.

Une victoire assurerait la 3ème place à l'Atlético Madrid

De son côté, l'Atlético Madrid a son destin en main. Les Colchoneros qui ont manqué la victoire de peu la semaine dernière contre le Bayer Leverkusen et qui se seraient offert une finale pour la deuxième place face à Porto, sont troisièmes du groupe avant la dernière journée. Autrement dit, une victoire assurerait quoi qu'il arrive une place en Ligue Europa à l'Atlético Madrid.

En revanche, en cas de faux pas à Porto, les Colchoneros tourneront leur regard vers Leverkusen ou le Bayer reçoit Bruges et risquent la correctionnelle, à savoir se retrouver éliminé de toute compétition européenne dès le mois de novembre. Diego Simeone comptera sur un Antoine Griezmann retrouvé pour porter l'Atlético Madrid vers un succès ô combien important pour la suite de la saison.

Horaire et lieu du match FC Porto - Atlético Madrid

Ville : Porto

Porto Stade : Estadio do Dragao

Estadio do Dragao Heure : 18:45 UTC+1 (heure française) / 17:45 GMT / 13:45 EST / 10:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir Porto - Atlético ?

FC Porto - Atlético Madrid

6ème journée de Ligue des champions

Mardi 1 novembre

18h45 sur beIN Sports 1

Stream : beIN Sports, My Canal

Prise d'antenne : 18h15 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de beIN Sports ou sur MyCanal si vous bénéficiez du pack sport.

Série actuelle de Porto et de l'Atlético Madrid

FC Porto : VVDVN



Atlético Madrid : VNVND

Les blessés et absents :

Quatre absents côté FC Porto pour cette dernière journée de Ligue des champions. Le taulier des Dragons et du Portugal, Pepe est encore touché au genou, tandis que son remplaçant, Carmo, promu titulaire en son absence, est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Même sanction pour Uribe, habituel titulaire au milieu de terrain. Enfin, Gabriel Veron est blessé.

A l'Atlético Madrid, le capitaine, Koke, est toujours absent comme depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure. Thomas Lemar et Marcos Llorente sur le flanc depuis plusieurs matches sont eux aussi toujours absents. Enfin, touché face à Cadiz, Alvaro Morata est forfait pour cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de Porto : Diogo Costa - Pepe, Cardoso, Marcano, Zaidu - Otavio, Eustaquio, Bruno Costa, Galeno - Taremi, Evanilson.

XI de départ de l'Atlético Madrid : Oblak - Molina, Gimenez, Hermoso, Reinildo - Correa, Kondogbia, Witsel, Carrasco - Griezmann, Joao Félix.