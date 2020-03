FC Nantes - Christian Gourcuff : "ça devrait ressembler à une mini préparation"

Alors que le championnat est suspendu suite à la propagation du coronavirus, l'entraîneur du FC Nantes n'entend pas chômer pendant cette période.

Ce n'est un secret pour personne, bien au-delà de la simple sphère du football, c'est quasi l'Europe toute entière qui est à l'arrêt suite à la propagation ultra-rapide du nouveau coronavirus. Dans ces conditions exceptionnelles, et alors que le championnat de est suspendu, quelle stratégie adopter pour les différents clubs ? Les joueurs doivent-ils continuer à s'entraîner ou est-il préférable de les laisser au repos quelques temps ? Au FC , Christian Gourcuff a sa propre solution.

"Faire de la régénération, en individualisant un peu plus les séances"

"On se fixe le 15 avril comme date de reprise de la compétition, même s'il y a une incertitude. C’est d'ailleurs plus cela qui est déstabilisant pour le groupe. On va utiliser ces quatre semaines d'entraînement pour faire de la régénération, en individualisant un peu plus les séances car tout le monde n'a pas le même besoin", a ainsi déclaré l'entraîneur des Canaris, qui a donc fait le choix de poursuivre l'entraînement collectif, contrairement à d'autres clubs.

"Nous allons aussi en profiter pour se 'rebooster' un peu et revoir les fondamentaux tactiques. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire lors des semaines classiques donc finalement, ça devrait ressembler à une mini préparation", a ensuite ajouté l'ancien du . Chacun s'adapte à sa manière.