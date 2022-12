FC Nantes – AJ Auxerre : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Nantes-Auxerre.

Commencer l'année en renouant avec la victoire

Pour son retour sur les terrains de Ligue 1, le FC Nantes (16e avec 14 points) est allé faire match nul à Troyes (0-0). Les hommes de Kombouaré restent sur une série de cinq matches sans le moindre succès en Ligue 1 et vont donc tenter de lancer leur année par une victoire.

Pour cela, ils devront venir à bout de l'AJ Auxerre, un de leur concurrent direct pour le maintien. En fâcheuse posture, Auxerre (18e avec 13 points) s'est d'ailleurs incliné à domicile face à Monaco (2-3) pour la reprise de la Ligue 1. Le club ajaïste n'a plus gagné depuis trois matches en Ligue 1 et cherchera lui aussi à renouer avec la victoire.

Date, horaire et lieu de Nantes-Auxerre

Date : dimanche 1er janvier 2023

Ville : Nantes (France)

Stade : stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau

Heure du coup d'envoi : 15h00 heure française

Compétition : 17e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Benoît Bastien (France).

Sur quelle chaîne voir le match Nantes-Auxerre ?

En France, la rencontre entre Nantes et Auxerre sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Nantes-Auxerre

En France, il sera de possible de voir le match Nantes-Auxerre en Streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Nantes-Auxerre

Pour cette rencontre, Dennis Appiah et Fabio devraient être préservés car ils sont sur le départ. Gor Manvelyan sera quant à lui absent, étant trop court après avoir repris l'entraînement collectif cette semaine.

Andrei Girotto (mollet), Quentin Merlin (adducteurs) et Pedro Chirivella sont incertains mais Kombouaré se veut optimiste : « On me dit que ça va aller. On fera le point la veille du match. »

A Auxerre, Christophe Pélissier dispose pratiquement de l'intégralité de son groupe comme il l'a confié lors de la conférence de presse d'avant-match : « Paul Joly s'est blessé le jeudi 29 décembre à l'entraînement, une entorse à la cheville. Après, tous ceux disponibles contre Monaco le sont encore pour Nnates. Pellenard, Ruiz-Atil et Boto sont toujours en réathlétisation. »

L'équipe probable de Nantes : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois, Merlin - Appiah - Blas, Sissoko, Moutoussamy, Simon - Mohamed.

L'équipe probable d'Auxerre : Costil - Zedadka, Jeanvier, Jubal, Mensah - Sinayoko, Touré, Sakhi, Perrin - Autret - Niang.

Les statistiques à connaître avant Nantes-Auxerre

● Nantes a remporté 2 de ses 3 derniers duels en Ligue 1 + Ligue 2 face à Auxerre (1 nul), après n'avoir gagné que 3 des 14 premiers au 21e siècle (4 nuls, 7 défaites).

● Nantes n'a perdu aucune de ses 6 dernières réceptions face à Auxerre en Ligue 1 + Ligue 2 (3 victoires, 3 nuls), soit la meilleure série de son histoire face aux Bourguignons.

● Nantes n'a remporté qu'un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 disputés en janvier (4 nuls, 5 défaites), mais c'était le dernier en date, contre Lorient le 23 janvier 2022 (4-2).

● Nantes n'a perdu qu'un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 contre une équipe promue (5 victoires, 6 nuls), contre Troyes le 12 mars dernier (0-1).

● Auxerre n'a gagné qu'un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 8 défaites), c'était contre Ajaccio le 30 octobre (1-0) à l'occasion de ce qui fut sa seule clean sheet dans ce laps de temps.

● Nantes n'a perdu que 2 matches de Ligue 1 à domicile sur l'ensemble de l'année civile 2022 (8 victoires, 7 nuls), à chaque fois contre le tenant du titre : Lille en mars (0-1), Paris en septembre (0-3).

● Auxerre n'a remporté aucun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 5 défaites), seul… Nantes (13) et Toulouse (7) sont sur une plus longue disette.

● L'effectif de Nantes totalise 2655 matches en Ligue 1 en carrière, total le plus élevé pour une équipe dans l'élite cette saison.

● Seul Yunis Abdelhamid (15) a plus tiré en Ligue 1 cette saison sans cadrer la moindre tentative que le joueur de Nantes Andrei Girotto (12).

● Le défenseur d'Auxerre Quentin Bernard est le joueur qui a le plus joué en Ligue 1 2022-2023 sans avoir tenté le moindre tir au but (630 minutes, 0 tir).