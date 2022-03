FC Barcelone : Xavi veut se réfugier dans le travail

En très grande forme et abonné aux victoires spectaculaires ces dernières semaines, le FC Barcelone a connu un vrai coup d'arrêt, jeudi soir, au Camp Nou. Accroché par Galatasaray (0-0) lors des 8es de finale aller de la Ligue Europa, le club catalan a pourtant largement dominé son adversaire, sans toutefois parvenir à marquer. Une grosse déception pour Xavi.

"On n'a pas été aussi bons que dernièrement"

En effet, l'entraîneur du FC Barcelone n'a pas apprécié le match nul concédé par ses joueurs. Il a donc rappelé tout le monde à l'ordre après la rencontre. "Ce n'est pas un bon résultat. À la maison, après avoir autant dominé... C'est vrai qu'on n'a pas été aussi bons que dernièrement, on a été plus empotés, surtout en première période", a-t-il analysé en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

"Après la pause, on a été un peu meilleurs, on a généré plus de choses et essayé d'attaquer depuis les côtés avec deux ailiers purs. On a tout essayé, mais on est tombés sur un adversaire très fort défensivement. Cela nous a surpris parce qu'ils encaissaient beaucoup de buts dernièrement", a ensuite ajouté le coach blaugrana face aux médias ibériques.

Xavi attend plus de travail

L'ancien milieu de terrain espagnol sait néanmoins que la Coupe d'Europe réserve souvent ce genre de scénarios. À son équipe de travailler dur pour savoir les éviter. "C'est l'Europe, c'est ainsi. Même si c’est la Ligue Europa, cela reste l'Europe. Et les équipes qui la jouent l'ont mérité. C'est une compétition difficile, compliquée. Il n'y a rien de gagné, ni rien de perdu, on va continuer à ramer tous ensemble dans la même direction", a donc terminé Xavi, lucide.