FC Barcelone : Xavi met la pression à ses joueurs !

L'entraîneur du FC Barcelone a fait le point sur l'importance pour son équipe de remporter la Super Coupe d'Espagne.

En tête de la Liga mais éliminé en Ligue des champions, le FC Barcelone a tout intérêt à bien figurer en Super Coupe d'Espagne et à ne pas laisser passer sa chance de remporter le premier titre de sa saison pour contenter ses supporters. En conférence de presse, Xavi a mis la pression sur ses joueurs et a insisté sur l'importance de gagner la Super Coupe.

"Donner de l'importance à ce titre"

"C'est un titre et nous lui donnons de l'importance. Dans ce nouveau format, nous ne l'avons pas encore gagné. Nous sommes dans un bon moment, calmes, nous allons essayer de montrer notre personnalité. C'est un titre, nous voulons rester jusqu'à dimanche et gagner la finale. Évidemment, cela ne ferait pas une grande différence que nous gagnions ou non, mais nous sommes enthousiastes", a expliqué l'entraîneur du Barça.

"Je ne pense pas que nous soyons favoris, nous sommes dans un bon moment. Ça ne veut rien dire. Favori sur le papier, il faut le prouver sur le terrain. Ce sera un match difficile, le Betis est vainqueur de la Coupe d'Espagne, c'est un adversaire très difficile.

Il y a un plus. Il y aura deux matchs, demain il faudra gagner le premier. Vous avez un titre à deux matchs d'ici. Cela nous donnerait le moral et la confiance, nous serons compétitifs. Nous n'avons pas d'absents, nous sommes en bonne forme et nous devons le montrer sur le terrain"

"Je ne me soucie pas de l'adversaire"

, a ajouté Xavi. L'ancien international espagnol se méfie du Betis Séville.

"En l'analysant, c'est un adversaire qui aime beaucoup avoir le ballon. Pellegrini est un entraîneur offensif. Tous les joueurs jouent dans le onze de départ, Canales, Fekir, Luiz Henrique... ils vous mettent la pression, des adversaires techniquement très forts. Deux pivots très puissants, une équipe complète. Nous aurons beaucoup de travail à faire, sur le plan technique", a déclaré Xavi.

"Je prévois un match où la possession du ballon jouera un rôle important. Ils aiment le ballon, Canales, Fekir, Luiz Henrique, c'est un adversaire avec beaucoup de qualité technique. Pour moi, ils sont parmi les meilleurs d'Espagne. Nous allons essayer de dominer avec le ballon. Nous ne perdrons pas notre identité", a conclu le technicien du Barça.

Enfin, Xavi a donné son opinion sur la tenue de cette compétition en Arabie Saoudite : "Nous sommes des professionnels de ce sport. Il y a un business, un fond qui fait que nous venons ici et pour le bien du football espagnol nous venons ici - tout cela nous profite à tous, les clubs qui ont des problèmes économiques gagnent de l'argent. Le Qatar a également fait l'objet de nombreuses critiques, puis il s'est avéré qu'il n'était pas si mauvais. L'Arabie a des choses à améliorer, tout le monde mérite que le football aille partout. C'est un honneur d'être ici. Nous sommes venus ici souvent avec Al-Sadd. Je veux être en finale, je ne me soucie pas de l'adversaire. Que la meilleure équipe passe. Nous voulons jouer notre rôle. Je ne me soucie pas de l'adversaire".