FC Barcelone : Xavi encense Pedri et le compare à Iniesta

Encore buteur face au FC Séville (1-0), dimanche soir, au Camp Nou, le jeune Pedri n'a de cesse d'impressionner en ce début d'année 2022. Formé au FC Barcelone, l'international espagnol fait les beaux jours des Catalans et est, déjà, l'un des maîtres à jouer de l'équipe entraînée par Xavi Hernandez. En Espagne, tout le monde lui promet un avenir radieux.

Il y a du Iniesta chez Pedri

Parmi ses principaux admirateurs, Xavi, ancienne gloire du FC Barcelone, qui a lui aussi comparé Pedri à un certain Andrés Iniesta, lequel était son partenaire au Barça et avec la Roja. "Pedri est déjà un leader. Vous pouvez être un leader en tant qu'entraîneur, mais un joueur sur le terrain a un autre type de leadership. Vous pouvez voir dans son langage corporel qu'il veut toujours le ballon", a d'abord analysé son entraîneur, impressionné.

"C'est pour cela qu'il me fait penser à Andrés Iniesta, quelqu'un d'un peu timide, mais qui est incroyable sur le terrain. Iniesta demandait toujours à avoir le ballon sur le terrain et essayait de créer des occasions, et nous avons vu cela avec Pedri aujourd'hui (dimanche)", a ensuite ajouté Xavi, qui a révélé avoir poussé le milieu de terrain a prendre sa chance de loin.

"Je dis toujours que c'est un joueur différent"

"J'essaie d'encourager Pedri à tirer de loin. Son instinct le pousse à faire la passe plutôt que de tirer. Cela m'arrivait aussi quand j'étais joueur, mais il faut tirer et tenter des choses. Il a marqué un but incroyable. Je dis toujours que c'est un joueur différent. Il comprend parfaitement le jeu, il y en a très peu comme lui", a enfin conclu le technicien ibérique. Porté par son nouveau prodige, le FC Barcelone peut enfin aborder l'avenir avec sérénité.