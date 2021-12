FC Barcelone : Xavi dithyrambique envers Gavi

Pour beaucoup, il est le successeur désigné d’Andrés Iniesta. Malheureusement pour Gavi, il doit se contenter de Xavi comme mentor sur le banc du FC Barcelone. On a connu pire comme entraîneur alors que l’on a que 17 ans au compteur.

Révélation du Barça depuis le début de la saison, Gavi peut désormais profiter des conseils de son illustre ainé chaque matin, chaque match et continuer sa progression incroyable. Inconnu au bataillon avant le début de la saison, le milieu de terrain est devenu la nouvelle coqueluche du club, après le départ de Messi, a connu ses premiers pas en Blaugrana et même ses premières sélections avec la Roja. Une ascension express dans la morosité catalane depuis le début de la saison.

Après avoir semble-t-il subi un peu le contrecoup de sa nouvelle notoriété, Gavi a profité d’une petite blessure pour recharger les batteries. Samedi soir, contre Elche, le milieu a encore ravi les supporters barcelonais et s’est offert un premier but avec les professionnels. Une réalisation qui n’est pas sans rappeler la gestuelle d’un certain Iniesta, en partant du rond central et en allant tromper le porter avec une frappe croisée poteau rentrant.

Xavi n’en revient pas

Après la rencontre, Xavi n’a pu cacher son enthousiasme de compter un tel talent dans ses rangs. Un talent biberonné à l’ADN Barça comme le souhaite tant l’ancien capitaine du Barça et certains supporters, qui aimeraient voir la Masia de nouveau au centre du projet de jeu barcelonais.

"L'âge est surprenant. Il a 17 ans, il n'est même pas majeur. Imaginez ça. Il fait la différence, aujourd'hui il a fait une passe décisive, un but et tout le travail spectaculaire. Je suis ravi de l’avoir, a avoué Xavi en conférence de presse. Vous ne pouvez pas le comparer à quelqu'un d'autre. Il est plein de personnalité. Qu'il continue comme ça, qu'il ne ralentisse pas, qu'il entre dans la boîte. Il n'a pas de plafond".

"La nouvelle génération des Nico, Gavi peut-elle être meilleure que celle des Messi, Busquets ? Elle peut être meilleure, car il y a sept ou huit joueurs. C'est une génération fantastique. Je n'ai pas mis plus de joueurs du centre de formation parce que les lois me l'interdisent. Moi, à leur âge, j'étais effrayé. Eux, ils sont merveilleux.".