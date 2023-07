FC Barcelone : Xavi a désigné son nouveau capitaine

Ce lundi, Xavi a choisi le nouveau capitaine des Blaugranas.

Le FC Barcelone avait déjà commencé à tourner une grande page de son histoire avec le départ de Lionel Messi il y a deux ans. Cette page a continué à se tourner cet été avec les départs de Sergio Busquets, qui rejoindre l'Argentin à l'Inter Miami, et de Jordi Alba, laissant Marc-André Ter Stegen et Sergi Roberto comme derniers rescapés du sacre du Barça en Ligue des Champions en 2015. Le brassard de capitaine, qui était accroché au bras de Busquets depuis deux saisons, était donc libre après son départ et au moment de la reprise de l'entraînement ce lundi.

Sergi Roberto nouveau capitaine

Ce lundi, le club catalan a officialisé le choix de Xavi pour son successeur. Un choix plutôt surprenant puisque c'est Sergi Roberto qui a été désigné comme nouveau capitaine barcelonais. Souvent remplaçant et joker de luxe par sa polyvalence, le milieu de terrain /latéral droit de 34 ans a été désigné par son entraîneur pour prendre le capitanat de son équipe, bien qu'il n'en soit pas un titulaire indiscutable (33 matches toutes compétitions confondues la saison dernière).

La presse espagnole affirme que Xavi et son staff hésitaient avec Marc-André Ter Stegen, l'autre "ancien" de l'effectif barcelonais et qui est lui tout le temps titulaire.