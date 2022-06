FC Barcelone : Sergio Busquets réclame du renfort

L'international espagnol espère que le Barça reviendra au premier plan la saison prochaine et a été beau joueur avec le Real Madrid.

Une saison à oublier pour le FC Barcelone et ses supporters. Premièrement parce que le Barça a été loin de son niveau habituel et n'est même pas parvenu à sortir des poules en Ligue des champions, mais aussi et surtout car l'ennemi juré, le Real Madrid a remporté sa quatorzième C1. Présent avec l'Espagne en conférence de presse avant le choc face au Portugal en Ligue des Nations, Sergio Busquets a fait amende honorable et a été beau joueur en félicitant le Real Madrid.

"Le Real Madrid mérite sa victoire"

"Si le Real Madrid a gagné la Ligue des champions, c'est qu'il l'a mérité. Indépendamment de la façon dont les matchs à élimination directe se sont déroulés, peut-être avec de la chance dans certains matchs, mais s'ils ont gagné là-bas, c'est mérité. C'est une saine envie de pouvoir se battre pour toutes les compétitions, que ce soit Madrid ou qui que ce soit", a analysé Sergio Busquets.

"Nous devons les féliciter, je me concentre sur mon équipe et mon équipe nationale et j'espère que nous pourrons vivre ces choses", a ajouté le capitaine de la Roja avant de demander à ses dirigeants des renforts pour revenir sur le devant de la scène dès la saison prochaine. "Nous savons combien c'est difficile, mais si nous voulons être compétitifs, nous devons avoir la meilleure équipe possible pour nous battre pour tout. Nous avons besoin d'un effectif important et de qualité", a analysé l'Espagnol.

Busquets flou sur son futur à moyen terme

Sergio Busquets n'est plus tout jeune, mais il ne veut pas se projeter sur son futur et ne pense qu'à la saison prochaine : "J'ai un contrat au club pour une saison supplémentaire, et avec l'équipe nationale, je pense à la Coupe du monde... et à partir de là, je verrai comment tout se passe. Ce n'est pas important maintenant, il est important de bien finir la saison et de bien commencer la Ligue des Nations. Ensuite viendra la Coupe du monde et la lutte pour les buts avec le Barça".

"Comme je l'ai déjà dit, j'essaie de faire attention à mon régime alimentaire, de m'entraîner au mieux, de récupérer le mieux possible après chaque match... et de garder l'esprit clair pour pouvoir être là où je dois être. L'âge passe pour tout le monde, le calendrier est exigeant, et à partir de là, les entraîneurs décident, et j'ai eu beaucoup de chance avec eux", a conclu le milieu de terrain du FC Barcelone.