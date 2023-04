FC Barcelone - Real Madrid : Ronald Araujo explique pourquoi il a bousculé Vinicius Junior

Ronaldo Araujo a révélé pourquoi il a bousculé Vinicius Jr et déclenché une bagarre générale à la fin du match perdu par le Barça contre le Real.

Les émotions sont toujours à fleur de peau lorsque les plus féroces rivaux du football espagnol s'affrontent, et la passion n'a pas manqué lors du match retour de la demi-finale de la Coupe du Roi, mercredi au Camp Nou. Les esprits se sont échauffés vers la fin du match, qui a vu Karim Benzema inscrire un triplé lors de la victoire 4-0 du Real.

"Vinicius a raillé mes coéquipiers tout le match"

Le défenseur du Barca Araujo a poussé l'ailier brésilien Vinicius sur le sol à un moment donné, alors qu'une échauffourée d'une minute impliquant des joueurs des deux camps a éclaté. Personne n'a réellement compris pourquoi l'Uruguayen avait agi de la sorte à l'encontre du Brésilien, alors que le match semblait déjà perdu pour le FC Barcelone.

L'international uruguayen Araujo a expliqué son geste aux journalistes : "Je me suis un peu énervé parce qu'il a parlé à mes coéquipiers pendant tout le match, les raillant. J'ai toujours dit que c'est un grand joueur qui va s'améliorer s'il se concentre uniquement sur le jeu. Je suis toujours respectueux, mais il parlait beaucoup et je me suis un peu énervé".

"Penser à la Liga"

Le Barça avait pris une avance de 1-0 à Santiago Bernabeu il y a quelques semaines, le tout sans Robert Lewandowski, avant d'affronter son ennemi juré, le Real Madrid, devant son public, mais le club catalan a failli n'aura pas l'occasion de faire un triplé domestique en ajoutant la Coupe du Roi à la Supercoupe d'Espagne et à la Liga qui leur tend les bras.

Ronald Araujo a ajouté qu'il s'agissait d'une soirée décevante pour les géants catalans : "Je suis triste parce que nous n'avons pas pu nous qualifier pour la finale et rendre nos supporters heureux, cela ne s'est pas bien passé pour nous, même si nous avons fait une bonne première mi-temps. Mais nous avons encaissé deux buts rapides et nous avons trop baissé notre niveau".

"C'est dur de perdre, encore plus contre son rival classique, mais maintenant il faut aller de l'avant, penser à Gérone et à l'objectif le plus important, qui est la Liga", a conclu le défenseur central du FC Barcelone. Le Barça conserve 12 points d'avance sur le Real en tête de la Liga, avec seulement 11 matches à disputer, et sera de retour à domicile pour accueillir Gérone le 10 avril.