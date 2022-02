FC Barcelone : les premiers mots de Pierre-Emerick Aubameyang

Le FC Barcelone n'a pas chômé cet hiver. Cinquième de Liga avec un point de retard sur la quatrième place détenue par l'Atlético Madrid et quinze sur le leader, le Real Madrid, le club catalan a été éliminé dès les phases de poules de la Ligue des champions et s'est considérablement renforcé cet hiver afin de sauver la saison actuelle. Le FC Barcelone a enregistré les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré, mais aussi celle de Pierre-Emerick Aubameyang, laissé libre par Arsenal après la clôture du mercato.

"Ramener l'équipe en Ligue des champions"

Dans une vidéo au micro de Barça TV, l'ancien attaquant d'Arsenal n'a pas caché sa joie de rejoindre le club catalan et veut l'aider à retrouver la Ligue des champions dès la saison prochaine : "Je suis très fier, surtout parce que ma famille est espagnole du côté de ma mère. Je suis vraiment fier et heureux d'être ici. Mon objectif principal est d'aider l'équipe et de donner tout ce que je peux pour ramener l'équipe en Ligue des Champions et des choses comme ça".

Pierre-Emerick Aubameyang a hâte d'évoluer sous les ordres de Xavi : "Je suis simplement heureux d'être ici et je vais essayer de tout donner. C'est incroyable de l'avoir (Xavi) comme entraîneur, il a été un joueur fantastique comme tout le monde le sait et je suis sûr qu'en tant qu'entraîneur il va nous apporter quelque chose que nous allons apprendre."

Un peu avant l'annonce de son transfert au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang avait définitivement tourné la page de son passage à Arsenal en délivrant un message aux supporter sur ses réseaux sociaux : "Aux fans d'Arsenal, merci d'avoir fait de Londres notre foyer à moi et à ma famille ces quatre dernières années. Nous avons traversé des hauts et des bas ensemble et votre soutien a tout signifié pour moi. Avoir la chance de gagner des trophées et l'honneur d'être le capitaine de ce club est quelque chose que je garderai toujours dans mon cœur".

"J'ai toujours été concentré et engagé à 100 % pour faire tout ce que je peux pour ce club, c'est pourquoi partir sans un véritable au revoir me fait mal - mais c'est le football. Je suis triste de ne pas avoir eu la chance d'aider mes coéquipiers au cours des dernières semaines, mais je n'ai rien d'autre que du respect pour ce club et je souhaite vraiment à tous mes gars et aux fans le meilleur et de nombreuses années de succès à l'avenir ! Affectueusement, Auba", a conclu le Gabonais.

Du haut de ses 32 ans, un nouveau chapitre de la carrière de Pierre-Emerick Aubameyang commence, et pas le plus facile. L'international gabonais, en perte de vitesse depuis un an et demi chez les Gunners, va devoir prouver au sein de l'un des plus grands clubs européens qu'il a encore de beaux restes et qu'il peut aider le FC Barcelone à retrouver le devant de la scène en Espagne et en Europe.