FC Barcelone, les confidences de Martin Braithwaite sur son transfert

Transféré au Barça pour pallier aux nombreuses absences en attaque, le Danois a raconté les coulisses de son arrivée surprenante.

L'arrivée de Martin Braithwaite au était plus qu'inattendue. Recruté en tant que joker médical afin de pallier aux blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé, l'attaquant danois, acheté 18 millions d'euros, vit un rêve éveillé et ouvre le chapitre le plus prestigieux de sa carrière. Dans un entretien accordé au journal catalan Sport, le nouveau numéro 19 du FC. Barcelone a raconté comment il a appris qu’il allait être transféré en Catalogne.

"Je n’ai pas eu d’appel direct m’assurant que c’était fait, mais un message très clair : "Barcelone est vraiment intéressé par toi". Ma réaction a été : "tu es sérieux ?" Après, je suis allé chercher mon fils à son club de football et je l’ai ramené à la maison en voiture. Je n’ai rien dit à personne. J’étais heureux mais je ne voulais pas montrer mes émotions vu que je n’étais pas sûr à 100%", a expliqué l'attaquant arrivé en provenance de Leganes.

Braithwaite compte rester la saison prochaine

L'article continue ci-dessous

Martin Braithwaite ne compte pas être juste de passage au Barça : "Je n’ai rien dit à personne et d’un coup, j’ai vu tout ça dans la presse. Je m’entraînais avec et j’étais dans tous les journaux. Le moment où tout était fait est arrivé et d’un coup j’étais sur un vol en direction de Barcelone. C’était très fort en émotions. Est-ce que cela a toujours fait partie de mon plan de carrière ? Oui, d’une certaine façon. Depuis que j’ai 20 ans, j’avais en tête ce genre d’objectif et c’est quelque chose que je réalise".

Plus d'équipes

"C’est quelque chose que je fais tout le temps : me fixer des objectifs pour le futur, pour les 10 prochaines années. J’y travaille. Je ne ressens pas la pression de l’extérieur, seulement celle que je me mets. (…) Je suis ici au Barça pour y jouer durant de nombreuses années. Je n’ai entendu que des choses positives. Mais si les gens pensent ça (qu’il est au Barça uniquement jusqu’à la fin de la saison), ça va les surprendre quand ils me verront la saison prochaine en train de jouer la Ligue des Champions avec le Barça", a ajouté l'ancien attaquant de .

Le Danois a reconnu qu'il doit s'adapter aux exigences du club catalan : "Pour moi, c'est dans la tête et être capable de lire le jeu. Je ne peux arriver ici et me dire que je vais faire la même chose. Je ne peux pas changer mon jeu, mais utiliser mes qualités différemment. Je dois bouger différemment, mais je pense que c'est plus facile ici qu'à Leganés, car on a tout le temps le ballon. Vous avez de très bons joueurs à vos côtés. Je dois bouger intelligemment, savoir quand et où courir. Être intelligent. C'est la clé".