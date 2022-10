FC Barcelone : le reproche étonnant de Xavi à Dembélé

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, avait quelques remontrances à faire à son attaquant après le match nul spectaculaire contre l'Inter Milan (3-3).

Des buts à la pelle, un scénario à couper le souffle et un suspense insoutenable jusqu'au bout de la nuit : le choc entre le FC Barcelone et l'Inter Milan restera assurément l'un des matchs de la saison. Les Blaugrana ont dû se contenter d'un score de parité au terme de cette rencontre rocambolesque. Tout avait pourtant bien commencé pour la bande à Xavi, qui avait débloqué la situation grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Le champion du monde français a montré ses deux visages dans cette rencontre. Terriblement déstabilisant sur ses accélérations, l'attaquant du Barça a été tout aussi déroutant dans la zone de finition, avec plusieurs choix contestables sur ses frappes ou ses dernières passes.

Xavi encense Dembélé mais...

Depuis son arrivée sur le banc du Barça, Xavi a toujours exprimé publiquement son estime pour Ousmane Dembélé. Le technicien catalan est un admirateur du talent brut du Français, qu'il considère comme l'un des joueurs les plus créatifs de son effectif. Mais il n'hésite pas non plus à le piquer pour le voir franchir un cap sur ses points faibles.

C'est sur ce ton taquin que Xavi a commenté la prestation très contrastée de l'ancien Rennais. "Pour Ousmane, c’est un peu plus difficile (dans ses décisions, ndlr), pourtant il a la capacité de faire la différence, a-t-il souligné. Il l’a fait en marquant un but, en dribblant son adversaire direct. J’ai une grande confiance en Ousmane, parce qu’il peut faire la différence, même si souvent, il fait les mauvais choix, c’est clair. Mais il ouvre le jeu en jouant les duels. Il n’attaque pas seulement de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur. Il nous donne beaucoup de profondeur, il est rapide, il a plusieurs caractéristiques. Donc j’ai confiance en lui", a conclu l'entraîneur du FC Barcelone au sujet de son attaquant.

Un message clair à quelques jours d'un Clasico très attendu.