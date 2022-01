FC Barcelone : le flou s’installe autour de Memphis Depay

Il y a un an, Memphis Depay, plutôt en forme avec l’Olympique Lyonnais, annonçait son intention de ne pas prolonger entre Rhône et Saône. Libre en juin 2021, l’attaquant néerlandais avait fait le choix de sa liberté pour tenter de viser plus haut que l’OL.

Son choix s’est finalement porté sur le FC Barcelone et bien malgré lui, il a été la tête de gondole d’un mercato catalan au ralenti. Avec comme cerise sur le gâteau, le départ de Lionel Messi, avec qui il rêvait de jouer.

Six mois après son arrivée chez les Blaugrana, Memphis Depay n’a pas conquis tout son monde malgré ses 8 buts en 21 matches. Alternant le bon et le moins bon, l’Oranje est-il intouchable dans l’effectif de Xavi ?

Depay a repris l’entraînement

Les dernières rumeurs venues d’Italie et d’Espagne font état d’un possible échange entre le Barça et la Juventus Turin pour l’arrivée d’Alvaro Morata. L’attaquant espagnol ne viendrait pas épauler Depay dans le secteur offensif puisque ce dernier ferait le chemin inverse.

Malgré ces rumeurs de transferts, Memphis Depay a toujours la tête à Barcelone, lui qui a fait son retour à l’entraînement collectif, lundi après un mois à soigner une blessure.

"Mon objectif en 2022, c’est de gagner des titres, je suis venu pour ça, a glissé l’ancien joueur de l’OL au média officiel du Barça. On sait que l’on doit s’améliorer, mais on travaille dur et la victoire contre Majorque (0-1) est importante pour le classement et pour remettre le Barça à la place qu’il mérite."

Un Instagram sans Barça

Une sortie médiatique comme une sorte de mise au point. Pourtant, les suiveurs assidus du Barça ont noté que le Néerlandais avait apporté quelques modifications à son compte Instagram.

La photo où il était avec le maillot blaugrana a été changé tout comme la mention « Barça », dans sa bio, a été supprimée… De quoi relancer encore un peu plus la question de l’avenir de Memphis en Catalogne !