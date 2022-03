FC Barcelone : l'appel du pied de Busquets à Messi

Adulé par des millions de fans et érigé au rang de légende vivante en Argentine, Lionel Messi peine à avoir autant de succès en France. Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, celui qui a remporté le Ballon d'Or à sept reprises ne cesse de décevoir, ne semblant pas pleinement impliqué dans le projet francilien. Et cela lui vaut quelques critiques...

"Messi me manque sur le terrain et en dehors"

De quoi donner des idées à ses anciens partenaires, qui voient d'un bon oeil un éventuel retour au Barça. Après Dani Alves et Pedri, c'est le milieu de terrain Sergio Busquets qui s'est adonné à un appel du pied destiné à la Pulga. Invité sur le plateau de RAC1, l'Espagnol s'est dit convaincu que la Catalogne manque à Lionel Messi, en délicatesse à Paris.

"Messi me manque sur le terrain et en dehors. Il nous a beaucoup donné. Cela a fait une différence brutale. Je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi, car il a changé de coéquipiers, de ville et d'équipe, mais ça va aller beaucoup mieux avec le temps", a ainsi confié l'Espagnol, nostalgique.

Le Barça est sur le bon chemin

Sergio Busquets ne s'en cache pas : il rêve d'un retour par la grande porte. "J'aimerais qu'il revienne, mais c'est très difficile, il a un contrat et la façon de sortir d'ici... mais si ça ne tenait qu'à moi, ce serait clair, je suis son ami et son partenaire. Si les finances nous le permettent, nous manquons de joueurs qui font la différence devant comme le demande le football moderne et qui complètent la qualité de l'équipe. Nous sommes sur la bonne voie dans ce que nous créons. Je ne sais pas si ce sera très grand, car nous avons vécu de très grandes choses ici, mais nous serons sûrement prétendants pour pouvoir aspirer à tout", a-t-il ajouté.