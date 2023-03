FC Barcelone : Joan Laporta aimerait prolonger Xavi comme entraîneur

Alors que le Barça fonce vers le titre en Liga, Joan Laporta a manifesté son désir de prolonger Xavi à la tête de l'équipe première.

Après un passage plutôt réussi du côté d'Al-Sadd, Xavi a choisi de se lancer dans le grand bain en novembre 2021 en devenant l'entraîneur du FC Barcelone, club dans lequel il a brillé pendant 17 ans jusqu'à en devenir l'une des plus grandes légendes. Après avoir récupéré une équipe en perdition suite au passage de Ronald Koeman, le jeune coach a réussi à remettre de l'ordre dans son équipe, lui redonnant notamment une identité de jeu plus séduisante et des résultats convaincants. Malgré les deux éliminations successives en phase de poules de Ligue des Champions, les Blaugranas sont actuellement leaders de Liga avec 9 points d'avance sur son dauphin le Real Madrid.

Laporta veut prolonger Xavi

Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne cette saison, l'entraîneur catalan pourrait donc offrir au Barça sa première Liga depuis 2019, le club est même encore en course en Coupe du Roi après la victoire (1-0) en demi-finale aller face au Real. Des performances qui pourraient avoir une incidence sur l'avenir de Xavi. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'entraîneur de 43 ans pourrait se voir offrir une prolongation d'ici peu. À l'occasion d'un colloque, le président du Barça Joan Laporta a manifesté son désir de poursuivre l'aventure avec l'ancien milieu de terrain espagnol. "Oui, je l'ai déjà envisagé, même si nous ne gagnons pas la Liga. Je l'ai dit à Xavi, mais il insiste sur le fait que si nous ne gagnons pas... Je veux lui transmettre un message de calme. Nous devons le reconduire parce qu'il connaît le club et qu'il défend le style authentique du Barça. Il ne vous fait pas tendre le bras plus que la manche. Il ne demande pas de folies et comprend la situation du club", a-t-il expliqué.

Pas de retour de Messi au Barça

Dans la foulée, le président barcelonais s'est exprimé au sujet de Lionel Messi et a écarter l'idée d'un éventuel retour de l'Argentin du côté du Camp Nou. "J'ai rencontré Jorge Messi (père et agent de Lionel), nous avons discuté de la Coupe du monde et d'un match en hommage à Leo. Il joue actuellement au PSG donc je ne veux pas parler d'un éventuel retour", a-t-il confié.