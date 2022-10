FC Barcelone - Inter Milan : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Barça - Inter Milan : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

"Nous avons tous été très en colère cette semaine. L'arbitrage que nous avons subi à l’Inter était honteux. J’en ai informé l’UEFA car c’était flagrant. Le fait que l’arbitre en charge du VAR n’ait rien signalé, c’est très grave. Il nous a lui-même arbitré contre le Bayern et il n’avait pas sifflé un penalty sur Dembélé", a déclaré Joan Laporta, qui n'a toujours pas digéré la défaite du match aller, ce week-end.

Le match aller à Milan entre l'Inter et le FC Barcelone a laissé des traces. Et il faut le dire, cette rencontre, ce choc au sommet de la Ligue des champions a accouché d'un match spectaculaire et aux multiples rebondissements, notamment à une polémique sur l'arbitrage avec un but refusé au FC Barcelone et un penalty oublié aux Catalans, selon leurs dires, en fin de match.

Au final, c'est l'Inter Milan d'Inzaghi qui l'a emporté grâce à un but de Calhanoglu et autant dire que le FC Barcelone attend de pied ferme le club italien pour ce match retour. Vainqueur du Celta Vigo ce week-end et leader de Liga à quelques jours du Clasico face au Real Madrid, le Barça doit absolument l'emporter au Camp Nou.

Tout autre résultat qu'une victoire compliquerait sérieusement la tâche du Barça de Xavi dans l'optique de se qualifier pour les huitièmes de finale. L'Inter possède trois points d'avance sur le Barça, le goal average particulier et joue le Viktoria Plzen lors de la prochaine journée. Autant dire que si l'Inter ne perd pas cette rencontre et qu'il parvient à battre Plzen dans deux semaines, il validera son billet pour les huitièmes de finale.

Vainqueur de Sassuolo ce week-end, l'Inter semble relancé même s'il doit encore se replacer en championnat puisqu'il pointe à une triste septième place à huit points du leader napolitain, mais a l'occasion de frapper un grand coup en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la C1 et en éliminant le FC Barcelone pour la deuxième fois d'affilée dès la phase de poules, le tout au Camp Nou ce mercredi soir.

Horaire et lieu du match FC Barcelone - Inter Milan

Ville : Barcelone

Barcelone Stade : Camp Nou

Camp Nou Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Barça - Inter ?

FC Barcelone - Inter Milan

Ligue des champions

Mercredi 12 octobre

21h sur beIN Sports 1

Stream : beIN Sports 1

Prise d'antenne : 20h30 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous êtes abonné au pack sport de Canal, ou bien si vous êtes abonné à beIN Sports.

Série actuelle du Barça et de l'Inter Milan

Inter Milan : VDDVV



Barça : DVVDV

Les blessés et absents :

Le FC Barcelone continue de composer semaine après semaine sans plusieurs éléments importants pour Xavi. Le club catalan n'a pas été épargné par la trêve internationale et a vu plusieurs de ses éléments revenir blessés. Du Français Jules Koundé aux Néerlandais Memphis Depay et Frenkie De Jong en passant par l'Uruguayen Ronald Araujo, tous sont revenus blessés de leur rassemblement avec leurs sélections respectives.

Si Frenkie De Jong a effectué son retour à la compétition ce week-end, les autres sont toujours indisponibles. Ajouter à cette liste Hector Bellerin ainsi que Andreas Christensen et Franck Kessié, blessés au match aller et vous avez la longue liste d'absents côté FC Barcelone.

Comme au match aller, l'Inter Milan va devoir faire sans Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Cordaz et Dalbert. Sorti avant l'heure de jeu la semaine dernière lors du match aller, Joaquin Correa est également indisponible pour cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ du Barça : Ter Stegen - Roberto, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

XI de départ de l'Inter : Onana - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhkitaryan, Dimarco - Dzeko, Lautaro Martinez.